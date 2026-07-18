Περισσότερα από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στο Ντράμεν της νότιας Νορβηγίας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ελέγχου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο, με εκατοντάδες κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή αγνοούμενοι.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε κοντινό δάσος

Δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει επεκταθεί και σε γειτονική δασική έκταση.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι η φωτιά «εξακολουθεί να μην βρίσκεται υπό έλεγχο», καθώς οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης συνεχίζονται.

Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πού ή πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ωστόσο, εργαζόμενος του Ερυθρού Σταυρού στο Ντράμεν δήλωσε ότι οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωσή της.

«Αυτό δείχνει πόση ζέστη είχαμε το τελευταίο διάστημα. Ήταν πολύ ξηρά. Μόλις ξέσπασε η φωτιά, εξαπλώθηκε γρήγορα. Αυτό είναι που είδαμε», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Τόμας Έβγεν.