Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία; Πόσο σημαντικές ήταν οι αποφάσεις που έλαβε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα; Και κυρίως πώς επηρέαζουν το δίπολο οι προσωπικές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμιρ Πούτιν;

Για αρχή, το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και κατά μήκος των ανατολικών ευρωπαϊκών συνόρων, σε συνδυασμό με τις μορφές υβριδικού πολέμου —όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, ο πληροφοριακός πόλεμος και οι δολιοφθορές κατά κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο— ως τη «σοβαρότερη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες».

Η διαπίστωση αυτή ακολούθησε τη δήλωση της Ρωσίας, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ότι η Ευρώπη «εμπλέκεται σε πόλεμο» με τη Ρωσία μέσω της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, αρκετοί Ευρωπαίοι αναλυτές ασφάλειας εκτιμούν ότι ένας γενικευμένος πόλεμος μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στην Ευρώπη θα μπορούσε να ξεσπάσει έως το 2029, επικαλούμενοι τα ρωσικά σχέδια μαζικής στρατιωτικής κινητοποίησης κατά μήκος των ευρωπαϊκών συνόρων της, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 115.000 στρατιωτών στις χώρες της Βαλτικής.

Την ίδια στιγμή, σε συμφωνία τα κράτη-μέλη που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα δεσμεύτηκαν να επενδύσουν 50 δισ. ευρώ σε κοινές στρατιωτικές προμήθειες και 40 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία σε τεχνολογίες αεροπορικών συστημάτων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) — τεχνολογίες που έχουν αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής.

Επιπλέον, τα κράτη-μέλη επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στον στόχο του 2025 για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Ωστόσο, παρά την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, η πρόοδος εξακολουθεί να υστερεί, καθώς μόνο 5 από τα 32 κράτη-μέλη της Συμμαχίας αναμένεται να επιτύχουν το 2026 τον στόχο αύξησης των βασικών αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ.

Συγκριτικά, η Ρωσία δαπανά σήμερα το 7,5–10% του ΑΕΠ της για την άμυνα και υπερτερεί σημαντικά της Ευρώπης στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έναν κρίσιμο τομέα του σύγχρονου πολέμου.

Επίσης, στη σκιά που ρίχνει η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τα 32 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ διαφωνούν σημαντικά ως προς τη στρατηγική τους απέναντι στη Ρωσία.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για σταδιακή αποδέσμευση από τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ το 2025, μέσω της μείωσης κατά ένα τρίτο της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη και της απόσυρσης έως και του 50% των στρατηγικών βομβαρδιστικών μέσων, ενώ κατά καιρούς απείλησε ακόμη και με πλήρη αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι επωφελούνται δυσανάλογα από τις αμερικανικές αμυντικές δαπάνες. Εξέλιξη που χαροποιεί ιδαίτερα τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Οι εντάσεις αυτές αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ισπανία, αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στα αμερικανικά αιτήματα για υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ως απάντηση, ο Πρόεδρος Τραμπ επανέφερε τις απειλές περί αποχώρησης από τη Συμμαχία, χαρακτηρίζοντας το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Άγκυρας, ο πρόεδρος Τραμπ υιοθέτησε αισθητά πιο ήπια στάση τόσο απέναντι στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία όσο και απέναντι στις προηγούμενες διαλλακτικές τοποθετήσεις του σχετικά με τις ρωσικές εδαφικές διεκδικήσεις. Υποσχέθηκε στην Ουκρανία πρόσβαση στο προηγμένο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, ενώ δήλωσε ότι τρέφει «τεράστια αγάπη» για τη Συμμαχία και την εξήρε ως πιο ενωμένη από ποτέ.

Ωστόσο, η ζημιά ενδέχεται να έχει ήδη γίνει. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι συνεχείς μεταβολές και η μονομερής φύση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ουκρανία δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας που υπονομεύει την αξιοπιστία της αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας, γεγονός που ενδέχεται να ενθαρρύνει τις εδαφικές φιλοδοξίες της Ρωσίας στην Ευρώπη και να επιδεινώσει περαιτέρω την αστάθεια στην περιοχή.

Στην ανάλυσή μας, πρέπει να επισημάνουμε και τον παράγοντα Τουρκία, η οποία διατηρεί εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Oι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας παραμένουν περίπλοκες και είναι βέβαιο ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοιωνίας εκτός δημοσιότητας που θα δρομολογήσουν εξελίξεις.