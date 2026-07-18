Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων των σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου ξεπέρασε τους 5.000 νεκρούς χθες Παρασκευή, όμως ο αριθμός αυτός παραμένει ακόμη προσωρινός, μετά την καταστροφή που άφησε χιλιάδες άστεγους, ενώ παράλληλα το Καράκας ανακοίνωσε πως εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ύψους 346 εκατομμυρίων δολαρίων, για να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση.

Τουλάχιστον 5.069 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν έπληξαν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών, με 39 δευτερόλεπτα διαφορά ο ένας από τον άλλο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο βόρειο τμήμα της, ιδίως στην πολιτεία Λα Γουάιρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει απροσδιόριστος. Η κυβέρνηση αποφεύγει να κάνει υποθέσεις. Τη μεθεπομένη της καταστροφής, ο ΟΗΕ υπολόγισε πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ολοσχερώς, κυρίως στη Λα Γουάιρα.

Από τους σχεδόν 20.000 ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι οι περισσότεροι διαμένουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς στη Γουάιρα, δημοφιλή προορισμό κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας — σε γήπεδα, σε πλατείες, σε πεζοδρόμια…

Για να χρηματοδοτηθούν τα έργα ανοικοδόμησης, η Βενεζουέλα εξασφάλισε από το ΔΝΤ την αποδέσμευση 346 εκατομμυρίων που ήταν παγωμένα, καθώς ο διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν αναγνώριζε ως νόμιμο πρόεδρο τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ανατράπηκε με την αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

Το ποσό θα επιτρέψει να προσφερθεί «υποστήριξη στις οικογένειες» που επλήγησαν από την καταστροφή, εξασφαλίζοντας κεφάλαια για «στέγη, υποδομές, απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες», συνόψισε χθες η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσαν τον Απρίλιο ότι άρχισαν διαδικασία αποκατάστασης των σχέσεών τους με τη Βενεζουέλα, που είχαν ανασταλεί το 2019, μερικούς μήνες μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μαδούρο.

Στη Γουάιρα, συγγενείς θυμάτων και εθελοντές συνέχιζαν και χθες να ψάχνουν πτώματα στα συντρίμμια. Κάποιοι χρησιμοποιούσαν βαριά μηχανήματα για να σηκώσουν τοίχους ώστε να μπορέσουν να φθάσουν στους ανθρώπους τους.

«Υπάρχει πολύς κόσμος εκεί κάτω» αλλά «κανένας δεν θέλει να αγγίξει τους νεκρούς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιλδεγάρ Μουχίκα, εξηντάρης οικονομολόγος που ψάχνει την πρώην σύζυγό του, θαμμένη κάτω από πελώριους όγκους μπετόν στα συντρίμμια 12ώροφης πολυκατοικίας.

«Καμιά στιγμή οι οργανισμοί του κράτους δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τα πτώματα», εξεμάνη. Παρότι «υπάρχουν ορατά πτώματα, αν δεν υπάρχουν οικογένειες για να τα αναγνωρίσουν, δεν λαμβάνονται υπόψη» και δεν προσμετρώνται στον απολογισμό των θυμάτων, είπε ακόμη.

Στις αρχές Ιουλίου, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες επέμεινε πως «κανένας δεν θα θαφτεί σε ομαδικό τάφο».

Όσο περνούν οι μέρες, κάποιοι καταφεύγουν σε «τυφλοπόντικες», ιδιώτες οι οποίοι, έναντι αμοιβής, βοηθούν οικογένειες να ανασύρουν τους νεκρούς τους.

Ο Χοάν Τορούμο, 45χρονος εθελοντής από τη Γουάιρα, αποδοκιμάζει τη συγκεκριμένη πρακτική.

«Ξέρω κάποιον που του πήραν 1.300 δολάρια», είπε ο διασώστης, επικρίνοντας την έλλειψη βοήθειας από τον κρατικό μηχανισμό για την ανάσυρση των πτωμάτων.

Η επαφή με «τυφλοπόντικες» γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα, κατ’ αυτόν, κι η αμοιβή για κάθε νεκρό που ανασύρεται είναι 300 δολάρια. «Όταν βρίσκουν τον άνθρωπό σου, σου ζητούν μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών και στον φέρνουν μέσα σ’ αυτή», σημείωσε.