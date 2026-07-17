Ο πρόεδρος του Ταμείου Καινοτομίας του ΝΑΤΟ (NIF) προειδοποίησε την Ευρώπη να σταματήσει να εξαρτάται τεχνολογικά από τις ΗΠΑ, γιατί αυτό κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμερανγκ με καταστροφικά αποτελέσματα.

Ο Κλάους Χόμελς, ιδρυτής της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Lakestar και κορυφαίος επενδυτής, με επενδύσεις σε Spotify και Revolut, δήλωσε ότι οι πρόσφατες κινήσεις της Ουάσιγκτον για τον περιορισμό της εξαγωγής ευαίσθητων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από την Anthropic αποτελούν το πιο πρόσφατο σημάδι ότι η Ευρώπη πρέπει να επιτύχει την τεχνολογική ανεξαρτησία της.

«Αν δεν καταλάβετε το μήνυμα τώρα και συνεχίσετε να πιστεύετε αυτά τα παραμύθια που σας λένε οι πωλητές των αμερικανικών τεχνολογιών, τότε αυτό γίνεται χωρίς δική τους ευθύνη», δήλωσε ο Χόμελς στους Financial Times.

«Πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος, και αυτό αφορά τόσο την τεχνολογία όσο και τη χρηματοδότησή της», πρόσθεσε.

Η προειδοποίησή του έρχεται την ώρα που η Lakestar ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε ένα ταμείο «ανθεκτικότητας» ύψους 300 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα στηρίξει εταιρείες τεχνολογίας διπλής χρήσης και αμυντικής τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλες χώρες-συμμάχους του ΝΑΤΟ, με επενδυτές μεταξύ των οποίων και η βρετανική BAE Systems.

Ο Χόμελς, ο οποίος προεδρεύει επίσης του γεωπολιτικού και στρατηγικού συμβουλευτικού συμβουλίου του Ταμείου Καινοτομίας του ΝΑΤΟ, είχε δηλώσει πέρυσι την πρόθεσή του να σταματήσει τη συγκέντρωση κεφαλαίων γενικού χαρακτήρα για επιχειρηματικές επενδύσεις στη Lakestar, καθώς έστρεψε την προσοχή του στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Αν και πιστεύει ότι οι Αμερικανοί επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, ο Χόμελς προειδοποίησε: «Είναι σημαντικό η συνολική διακυβέρνηση να είναι ευρωπαϊκή… σε περίπτωση κλιμάκωσης της κατάστασης, η διακυβέρνηση πρέπει να είναι σε θέση να δώσει προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά συμφέροντα». Ο Χόμελς δήλωσε ότι πιστεύει ότι η φετινή χρονιά θα είναι καθοριστική για τις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, προκειμένου να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών τους και να επιδιώξουν την ανάθεση στρατιωτικών συμβάσεων.