Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία τους τελευταίους μήνες για εξτρεμιστές μουσουλμάνους, με την πιο πρόσφατη σύλληψη να αφορά μια 17χρονη κοπέλα, που ετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας για λογαριασμό του ISIS.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η ανήλικη συνελήφθη στην Πάβια, μετά από ενδελεχή έρευνα στη διαδικτυακή της δραστηριότητα.

Μέλη της αντιτρομοκρατικής σάρωναν το ιταλικό διαδίκτυο για μέλη του ISIS, καθώς τον Μάιο συνελήφθη 15χρονος που στρατολογούσε τρομοκράτες και τον Ιούνιο ένας 21χρονος που επίσης ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την ύποπτη δραστηριότητα της κοπέλας, η οποία ήταν μέλος σε τέσσερις σκληροπυρηνικές ομάδες τζιχαντιστών, όπου κάποιος εντάσσεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης.

Η 17χρονη κατέβαζε διαρκώς προπαγανδιστικό υλικό υπέρ του ISIS, όπως και εγχειρίδια για κατασκευή εκρηκτικών, ενώ προσπαθούσε να φτιάξει ειδική ζώνη για να τη φορέσει, ώστε να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας.

«Είμαι έτοιμη να θυσιαστώ για τον Αλλάχ», έγραφε ένα από τα μηνύματα που έστελνε, ενώ στα υπόλοιπα ορκιζόταν πίστη στην τρομοκρατική οργάνωση.

Μέχρι στιγμής, το μόνο που είναι γνωστό για την ταυτότητα της κοπέλας είναι ότι διαθέτει ιταλική υπηκοότητα, όπως και ότι οδηγήθηκε σε κέντρο ανηλίκων, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai.