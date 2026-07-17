Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές ασφαλείας, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από την Εισαγγελία του Μονάχου σε βάρος ενός 37χρονου υπηκόου Μολδαβίας. Ο άνδρας κατηγορείται ανοιχτά για κατασκοπεία που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δράση ξένων μυστικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό έδαφος.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος φέρεται να πέταξε ένα drone πάνω από τις άκρως απόρρητες εγκαταστάσεις μεγάλης γερμανικής εταιρείας όπλων στις 15 Ιουλίου. Σκοπός της πτήσης ήταν η λεπτομερής καταγραφή και βιντεοσκόπηση των κρίσιμων αμυντικών υποδομών της βιομηχανίας.



Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η συλλογή αυτών των ευαίσθητων πληροφοριών γινόταν για λογαριασμό ξένου κρατικού φορέα ή απαγορευμένης οργάνωσης.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο το ίδιο βράδυ κοντά στις εγκαταστάσεις, μετά από πληροφορία που έλαβε από πολίτη, και ένας δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του, ανέφεραν οι εισαγγελείς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.