Πανικός επικράτησε σε πτήση από την Τουρκία με προορισμό τη Γερμανία, καθώς ένας επιβάτης που είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα χαστούκισε αεροσυνοδό, γιατί δεν ήθελε να καθίσει δίπλα σε γυναίκα, επικαλούμενος τα θρησκευτικά του πιστεύω.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε σε αεροσκάφος της Turkish Airlines.

Ένας 29χρονος υπήκοος Γερμανίας με τουρκική καταγωγή αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε μια γυναίκα, επικαλούμενος τη Σαρία, τον θρησκευτικό και ηθικό κώδικα του Ισλάμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν μια υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας προσπάθησε να μιλήσει στον άνδρα, εκείνος χαστούκισε την αεροσυνοδό στο πρόσωπο.

Η γερμανική αστυνομία κλήθηκε στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Το περιστατικό διερευνάται πλέον από την ομοσπονδιακή αστυνομία της πόλης, ενώ ο 29χρονος ομολόγησε την πράξη του.