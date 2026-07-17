Σε κατάσταση χάους έχουν περιέλθει οι καλοκαιρινές διακοπές χιλιάδων οικογενειών στη Βρετανία, μετά την ξαφνική απόφαση της Network Rail να απαγορεύσει τη λειτουργία όλων των παραδοσιακών ατμοκίνητων τρένων σε εθνικό επίπεδο. Η δραστική αυτή κίνηση, η οποία εφαρμόστηκε αθόρυβα για λόγους υγείας και ασφάλειας, έρχεται ως απάντηση στον παρατεταμένο καύσωνα και τον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών στις σιδηροδρομικές γραμμές. Η σπίθα που άναψε το φυτίλι της απαγόρευσης φαίνεται πως προήλθε από το παγκοσμίως διάσημο τρένο του «Χάρι Πότερ», το οποίο θεωρείται υπεύθυνο για μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το περασμένο Σάββατο.



Το περιστατικό αυτό οδήγησε στο πλήρες κλείσιμο της κεντρικής γραμμής West Coast Main Line και προς τις δύο κατευθύνσεις, προκαλώντας ένα εφιαλτικό Σαββατοκύριακο με 72 ακυρώσεις δρομολογίων και 158 καθυστερήσεις.

Οργή από τους επιβάτες για το «Hogwarts Express»

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τουρίστες που είχαν προγραμματίσει εδώ και μήνες τις εκδρομές τους, πληρώνοντας υπέρογκα ποσά. Ένας εξοργισμένος πελάτης, ο οποίος είχε κλείσει θέση για το διάσημο Jacobite Steam Train της West Coast Railways, το οποίο είναι διεθνώς γνωστό ως το πραγματικό «Hogwarts Express», ξέσπασε στο TripAdvisor χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «σκουπίδι».

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Φτωχό θέαμα για την τιμή του. Δεν υπήρχε ατμοκίνητο τρένο την ημέρα που πήγαμε, παρά μόνο κανονικά μπλε και άσπρα βαγόνια intercity. Πολλά απογοητευμένα παιδιά ήταν εκεί εκείνη την ημέρα. Τίποτα το Χάρι Πότερ. Ζήτησα να μεταφερθεί το ταξίδι μας, αλλά μου είπαν ότι ήταν sold out για κάθε μέρα. Ανοησίες. Το βαγόνι μας ήταν μισοάδειο».

Οι εταιρείες επιστρατεύουν vintage ντίζελ μηχανές

Παρόμοια απογοήτευση έζησε και μια οικογένεια που ενημερώθηκε μόλις 48 ώρες πριν από το ταξίδι της ότι το πολυτελές γεύμα «Spirit of Summer Lunch», αξίας 180 λιρών ανά άτομο, δεν θα πραγματοποιηθεί με ατμομηχανή. Το μήνυμα της εταιρείας Steam Dreams Rail Co ανέφερε: «Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε ότι δυστυχώς, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών στις γραμμές μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας και ακραίας ζέστης, η Network Rail εφάρμοσε μια πανεθνική απαγόρευση ατμού που εκτείνεται σε όλη αυτή την εβδομάδα.



Ως αποτέλεσμα, αδυνατούμε να λειτουργήσουμε το Spirit of Summer Lunch με ατμοκίνητη αμαξοστοιχία, αλλά το ταξίδι μας θα εκτελεστεί κανονικά χρησιμοποιώντας μια vintage ντίζελ μηχανή. Οι απαγορεύσεις ατμού εισάγονται από την Network Rail μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και ως έσχατη λύση».

Ακόμα και το «Northern Belle», ένα από τα πιο πολυτελή τρένα του κόσμου με εισιτήριο 595 λίρες το άτομο, αναγκάστηκε να αντικαταστήσει την ιστορική ατμομηχανή του με ντίζελ για το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Maybe it’s just nostalgia, but nothing beats the feeling of seeing the Hogwarts Express pull away from Platform 9¾ at the start of a new school year. pic.twitter.com/6GDckuxEQ4 — The Half-Blood Daily (@HalfBloodDaily) June 28, 2026

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Προφανώς αυτό είναι μια μεγάλη απογοήτευση τόσο για εμάς όσο και για πολλούς από τους επιβάτες μας. Αλλά υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς μετά από όλο αυτό τον πρόσφατο ζεστό καιρό, οπότε χρησιμοποιούμε μια ντίζελ μηχανή. Ως αποζημίωση, επιστρέφουμε 50 λίρες στους επιβάτες και τους προσφέρουμε ένα δωρεάν κοκτέιλ στο πλοίο».

Η επίσημη θέση της Network Rail και των χειριστών

Η Network Rail ξεκαθάρισε ότι η απαγόρευση ήταν επιβεβλημένη, καθώς οι σπίθες από τις παλιές μηχανές άνθρακα αποτελούν μόνιμη απειλή για τα ξερά χόρτα δίπλα στις ράγες. «Οι τρέχουσες μεγάλες περίοδοι ζεστού και ξηρού καιρού έχουν αυξήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Ως αποτέλεσμα, ζητήσαμε από τους διαχειριστές να αντικαταστήσουν τις ατμομηχανές με ντίζελ», δήλωσε εκπρόσωπος του οργανισμού.



Από την πλευρά της, η West Coast Railways τόνισε ότι τηρεί αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφαλείας, εξηγώντας ότι το σύστημα κινδύνου περιλαμβάνει επίπεδα από το πράσινο έως το μαύρο. «Την περασμένη εβδομάδα το επίπεδο ήταν κόκκινο, το οποίο απαιτεί κάθε ατμοκίνητη λειτουργία να υποβοηθάται από ντίζελ μηχανή. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια.



Το υπόλοιπο δίκτυο είναι αυτή τη στιγμή μαύρο, κάτι που είχε προβλεφθεί από την περασμένη εβδομάδα και αναμένεται να παραμείνει έτσι για την επόμενη εβδομάδα, μέχρι να υπάρξει αλλαγή στον ζεστό καιρό», κατέληξε η εταιρεία, σύμφωνα με την Daily Mail.