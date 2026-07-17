Συναγερμός σήμανε στην Αραβική Θάλασσα και συγκεκριμένα στον Κόλπο του Άντεν, καθώς Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο, με την τύχη του πληρώματος να παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το περιστατικό σχετίζεται με την πειρατεία στη Σομαλία και όχι με τους Χούθι της Υεμένης ή γενικώς με τον πόλεμο στο Ιράν.

Το δεξαμενόπλοιο, του οποίου η σημαία δεν έχει επιβεβαιωθεί, είχε δηλώσει ως επόμενο προορισμό του το λιμάνι Μποσάσο της Σομαλίας, όπως έδειχναν τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Διαχειριστής του πλοίου εμφανίζεται στις ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων η εταιρεία Exon Energy, με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι η πειρατεία σημειώθηκε στο δεξαμενόπλοιο «Asana» ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν.

Οι Σομαλοί πειρατές έχουν αναλάβει τον έλεγχο του σκάφους και δεν είναι γνωστή η τύχη του πληρώματος. «Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των εισβολέων, τις συνθήκες της πειρατείας, καθώς και την κατάσταση του πλοίου και του πληρώματος παραμένουν ασαφείς», ανέφερε η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

Χάρτης με το σημείο που σημειώθηκε η πειρατεία

Σκάφος της Νότιας Κορέας ήταν κοντά στο τάνκερ όταν σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά φέρεται να μην έδρασε.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη, με Ευρωπαίο αξιωματούχο που συμμετέχει στην αποστολή «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα να δηλώνει ότι έχει σταλεί βοήθεια.

Το Associated Press ανέφερε ότι οι Σομαλοί πειρατές έχουν δραστηριοποιηθεί πρόσφατα σε πιο απομακρυσμένες περιοχές του Κόλπου του Άντεν. Στις 1 Ιουλίου, πειρατές επιτέθηκαν σε πλοίο 76 ναυτικά μίλια νότια της παράκτιας πόλης Μπαλχάφ, στη νοτιοανατολική Υεμένη. Σύμφωνα με το UKMTO, τέσσερις ένοπλοι άνδρες που επέβαιναν σε μικρό σκάφος προκάλεσαν ελαφρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.