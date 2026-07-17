Η Ιρλανδή ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ιρλανδή που κατέκτησε Όσκαρ ερμηνείας και έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις ταινίες «My Left Foot» και «Home Alone 2», πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Η Φρίκερ τιμήθηκε με το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1990 για την ερμηνεία της ως μητέρα του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην ταινία «My Left Foot». Παράλληλα, αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό για τον ρόλο της νοσηλεύτριας Μέγκαν Ρόουτς στη δημοφιλή σειρά του BBC «Casualty», στην οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1986 και πραγματοποίησε την τελευταία της εμφάνιση το 2010. Ξεχωριστή θέση στην καριέρα της κατέχει και ο ρόλος της «γυναίκας με τα περιστέρια» στο «Home Alone 2» του 1992.

Το συγκινητικό αντίο του ατζέντη της

Με ανακοίνωσή του, ο ατζέντης της Φιλ Μπέλφιλντ απέτισε φόρο τιμής στη σπουδαία ηθοποιό, δηλώνοντας:

«Δεν θα ξαναδούμε ποτέ κάποια σαν κι εκείνη και ο κόσμος είναι φτωχότερος χωρίς την παρουσία της».

Όπως πρόσθεσε, «ήταν τιμή μου που τη γνώρισα, την αγάπησα και συνεργάστηκα μαζί της. Θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου και στις καρδιές αμέτρητων φίλων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο».

Από το Δουβλίνο μέχρι το Όσκαρ

Η Μπρέντα Φρίκερ γεννήθηκε στο Δουβλίνο και ξεκίνησε την υποκριτική της πορεία με συμμετοχές στην τηλεόραση και το θέατρο. Στη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκε στην πρώτη ιρλανδική σαπουνόπερα «Tolka Row», ενώ το 1977 συμμετείχε στη βρετανική σειρά «Coronation Street» και το 1978 στο τηλεοπτικό έργο «Licking Hitler», που είχε γράψει ο Ντέιβιντ Χέαρ.

Το 1986 βρέθηκε στο καστ του πρώτου επεισοδίου της μακροβιότερης ιατρικής σειράς του BBC, «Casualty», όπου παρέμεινε έως το 1990, επιστρέφοντας τα επόμενα χρόνια με τακτικές εμφανίσεις.

Το 1990 έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κατέκτησε βραβείο Όσκαρ, επικρατώντας απέναντι σε υποψήφιες όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Αντζέλικα Χιούστον.

Οι πιο γνωστοί κινηματογραφικοί της ρόλοι

Η ταινία «My Left Foot» βασίστηκε στην αληθινή ιστορία του Ιρλανδού Κρίστι Μπράουν, τον οποίο ενσάρκωσε ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. Ο Μπράουν γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και μπορούσε να ελέγχει μόνο το αριστερό του πόδι. Για την ερμηνεία του, ο Ντέι-Λιούις απέσπασε επίσης Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Δύο χρόνια αργότερα, η Φρίκερ άφησε ακόμη ένα ισχυρό αποτύπωμα στον κινηματογράφο, υποδυόμενη την άστεγη γυναίκα που φροντίζει περιστέρια και γίνεται φίλη με τον μικρό Κέβιν, τον οποίο υποδύθηκε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, στην ταινία «Home Alone 2».

Στη φιλμογραφία της περιλαμβάνονται ακόμη οι ταινίες «So I Married An Axe Murderer» (1993), «Angels In The Outfield» (1994), «A Time To Kill» (1996) και «Veronica Guerin» (2003).

«Το Όσκαρ με περιόρισε επαγγελματικά»

Παρά τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της, η ίδια είχε δηλώσει αργότερα ότι το Όσκαρ δεν της άνοιξε όσες πόρτες περίμενε.

Σε συνέντευξή της στους Times το 2024 ανέφερε ότι βίωσε αυτό που αποκάλεσε «την παλιά κατάρα των Όσκαρ», εξηγώντας πως μετά τη βράβευσή της εγκλωβίστηκε σε συγκεκριμένους τύπους ρόλων και παραμερίστηκε από πολλές προτάσεις, ακόμη και στο θέατρο.

Με χιούμορ είχε προσθέσει ότι «υπάρχουν πολλά όχι και τόσο σπουδαία σε ένα Όσκαρ. Και δεν παίρνεις ούτε χρήματα. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να δίνουν και λίγα μαζί με το βραβείο».

Οι συγκινητικές αποχαιρετιστήριες δηλώσεις

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιρλανδία, Έντουαρντ Γουόλς, χαρακτήρισε τη Μπρέντα Φρίκερ «γίγαντα του ιρλανδικού κινηματογράφου», αποθεώνοντας την αξέχαστη ερμηνεία της στο «My Left Foot».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι «από το Δουβλίνο μέχρι το Χόλιγουντ, το έργο της μετέφερε τις ιστορίες της Ιρλανδίας σε ολόκληρο τον κόσμο και ενέπνευσε γενιές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι την αγάπησαν.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο δήμαρχος του Δουβλίνου Ρέι ΜακΆνταμ είχε προτείνει να της απονεμηθεί η ύψιστη τιμητική διάκριση της πόλης, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του πολιτισμού του Δουβλίνου». Όπως είχε επισημάνει, το έργο της ξεχώριζε για την ειλικρίνεια, το βάθος και τη σπάνια ικανότητά της να συνδυάζει τη ζεστασιά με τη δύναμη στις ερμηνείες της, αφήνοντας μια διαχρονική παρακαταθήκη στον ιρλανδικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.