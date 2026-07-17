Η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, όπως έγινε γνωστό, θα καθίσει στο εδώλιο ενώπιον σώματος ενόρκων αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της εμπορίας επιρροής και της υπεξαίρεσης, καθώς το Επαρχιακό Δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει η υπεράσπισή της. Η απόφαση αποτέλεσε ακόμα μία δικαστική εξέλιξη που αυξάνει την πίεση προς τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο πολύμηνων ερευνών και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Γκόμεθ πρέπει να δικαστεί για τις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες, απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες περί διαφθοράς σε επιχειρηματικές συναλλαγές και κακοδιαχείρισης δημόσιων πόρων. Παράλληλα, ήρε τα περιοριστικά μέτρα που της είχαν επιβληθεί από κατώτερο δικαστήριο, επιτρέποντάς της να ταξιδεύει εκτός Ισπανίας, καταργώντας την υποχρέωση τακτικής παρουσίας στο δικαστήριο και επιστρέφοντάς της το διαβατήριο. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν προβλέπεται περαιτέρω δυνατότητα προσφυγής.

Η έρευνα για τον ρόλο της στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, όταν ο ανακριτής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο διέταξε τη διερεύνηση καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες η Μπεγκόνια Γκόμεθ ενδέχεται να αξιοποίησε την ιδιότητά της ως σύζυγος του πρωθυπουργού προς ίδιον όφελος.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη δραστηριότητά της στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, όπου οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, ως συνδιευθύντρια μεταπτυχιακού προγράμματος και επικεφαλής ακαδημαϊκής έδρας, χρησιμοποίησε τη θέση της για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Η ίδια έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Οι κατηγορίες που παρέμειναν και εκείνες που απορρίφθηκαν

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε να προχωρήσει η δίκη για τις κατηγορίες της εμπορίας επιρροής και της υπεξαίρεσης, παρά το γεγονός ότι ακόμα και οι εισαγγελείς του ισπανικού κράτους είχαν ζητήσει την απόρριψή τους.

Αντίθετα, οι δικαστές απέρριψαν τις κατηγορίες περί διαφθοράς σε επιχειρηματικές συναλλαγές και κακοδιαχείρισης δημόσιων πόρων, περιορίζοντας το κατηγορητήριο στα δύο αδικήματα για τα οποία θα δικαστεί.

Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, η εμπορία επιρροής συγκαταλέγεται στα λίγα αδικήματα που εκδικάζονται από σώμα πολιτών-ενόρκων και όχι αποκλειστικά από επαγγελματίες δικαστές. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η καταγγελία από την οργάνωση «Καθαρά Χέρια»

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία της οργάνωσης «Καθαρά Χέρια» (Manos Limpias), η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως οργάνωση κατά της διαφθοράς.

Η καταγγελία υποστήριζε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ εκμεταλλεύτηκε τη θέση της ως σύζυγος του πρωθυπουργού προκειμένου να εξασφαλίσει συμβάσεις εργασίας. Η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες.

Η αντίδραση του Πέδρο Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ είχε εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο παραίτησης όταν η έρευνα έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2024, πριν τελικά αποφασίσει να παραμείνει στην πρωθυπουργία.

Τόσο ο ίδιος όσο και το γραφείο του επιμένουν ότι η σύζυγός του είναι αθώα και υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αποτελεί πολιτικά υποκινούμενη επίθεση εναντίον της οικογένειάς του.

«Η Μπεγκόνια Γκόμεθ είναι αθώα», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι πρόκειται για υπόθεση που βασίζεται σε ψευδείς καταγγελίες ακροδεξιάς οργάνωσης και σε ψευδείς ειδήσεις, με μοναδικό στόχο την παρενόχληση και τη δίωξη της συζύγου του πρωθυπουργού.

Ο Σάντσεθ έχει, επίσης, δηλώσει ότι οι υποθέσεις αποτελούν μέρος μιας πολιτικά υποκινούμενης εκστρατείας εναντίον της οικογένειάς του και έχει διαμηνύσει ότι η κυβέρνησή του θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι τις προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές του 2027.

Αυξάνεται η πίεση προς την κυβέρνηση

Η υπόθεση της Μπεγκόνια Γκόμεθ είναι μία από τις αρκετές δικαστικές διαδικασίες που αφορούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ισπανού πρωθυπουργού και έχουν εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση μειοψηφίας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δικαστήριο καταδίκασε τον αδελφό του Πέδρο Σάντσεθ, Νταβίντ Σάντσεθ, για διοικητική παράβαση και του απαγόρευσε να καταλάβει δημόσιο αξίωμα για 9 χρόνια. Παράλληλα, τον περασμένο μήνα ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Χοσέ Λουίς Άβαλος, καταδικάστηκε σε 24 χρόνια κάθειρξης σε υπόθεση διαφθοράς που συνδεόταν με δημόσιες συμβάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Την ίδια ώρα, το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox ζητούν εκ νέου την παραίτηση του Πέδρο Σάντσεθ και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Ποινές και πιθανότητες καταδίκης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Ισπανίας (CGPJ), τα σώματα ενόρκων καταλήγουν σε καταδικαστικές αποφάσεις στη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων, με το ποσοστό καταδικών να κυμαίνεται περίπου στο 90% την τελευταία δεκαετία και να διαμορφώνεται στο 89,5% το 2024.

Με βάση τον ισπανικό Ποινικό Κώδικα, η εμπορία επιρροής από ιδιώτη τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως δύο έτη, ενώ η υπεξαίρεση μπορεί, στις επιβαρυντικές περιπτώσεις, να επισύρει ποινή κάθειρξης έως και οκτώ έτη.

Με τη σύζυγο του Ισπανού πρωθυπουργού να παραπέμπεται σε δίκη για δύο σοβαρά αδικήματα, τον αδελφό του να έχει ήδη καταδικαστεί και πρώην υπουργό της κυβέρνησής του να εκτίει βαριά ποινή φυλάκισης για υπόθεση διαφθοράς, η πολιτική πίεση προς τον Πέδρο Σάντσεθ εντείνεται ακόμα περισσότερο και, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η διαφθορά έχει μεγάλο κόστος.