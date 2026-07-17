Περισσότερα από 120.000 στρέμματα έχουν καεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγόσα, στην Αραγονία της βορειοανατολικής Ισπανίας, με τις τοπικές Αρχές να προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης παραμένει πολύ υψηλός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

«Η νύχτα ήταν πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη. Αυτήν την ώρα, εκτιμούμε ότι η επιφάνεια που κάηκε ξεπερνά τα 120.000 στρέμματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο, αρμόδιος για θέματα ασφάλειας στην περιφερειακή κυβέρνηση της Αραγονίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ορές, μια αραιοκατοικημένη ζώνη της Αραγονίας, και οδήγησε στην εκκένωση πέντε χωριών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πυρκαγιά παρέμεινε ιδιαίτερα ενεργή, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης.

Στη μάχη 450 πυροσβέστες και 300 στρατιωτικοί

Περισσότεροι από 450 πυροσβέστες συνέχιζαν το πρωί της Παρασκευής να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Στις προσπάθειές τους συνδράμουν περίπου 300 στρατιωτικοί, καθώς και σχεδόν 30 εναέρια μέσα.

Η αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες αναζωπυρώσεις και στην επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

«Ο κίνδυνος εξάπλωσης παραμένει πολύ υψηλός», επισήμανε ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο, προσθέτοντας ότι βασική προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η προστασία όλων των οικισμών της περιοχής.

Δεκατρείς νεκροί σε πυρκαγιά στην Ανδαλουσία

Η νέα μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγες ημέρες μετά μία από τις πιο φονικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας.

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 9 Ιουλίου στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, καίγοντας περίπου 70.000 στρέμματα.

Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές έχουν εντείνει την ανησυχία για την εξέλιξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, καθώς οι παρατεταμένοι καύσωνες και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Περισσότερα από 724.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει συχνότερα και μεγαλύτερης διάρκειας κύματα καύσωνα.

Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης καταστροφικών πυρκαγιών.

Από την αρχή της χρονιάς έχουν καεί στη χώρα περισσότερα από 724.880 στρέμματα.

Το 2025, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, οι φωτιές κατέκαψαν πάνω από 3.930.000 στρέμματα, καταγράφοντας τον χειρότερο απολογισμό στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε επισημάνει, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της φονικής πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία, ότι το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης που κάηκε στην Ευρώπη την προηγούμενη χρονιά βρισκόταν στην Ισπανία.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «οι συνέπειες της κλιματικής έκτακτης κατάστασης επιδεινώνονται», κάνοντας λόγο για ένα «περίπλοκο καλοκαίρι».