Η Βρετανία έχει συνηθίσει να αλλάζει πρωθυπουργούς με ταχύ ρυθμό και τώρα ετοιμάζεται να αποκτήσει τον έβδομο ηγέτη της μέσα σε μια δεκαετία. Ωστόσο, η διαδικασία μετάβασης απαιτεί ακόμα μερικά βήματα.

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, εν μέσω ανταρσίας εντός του κόμματός του, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για τον Άντι Μπέρναμ, τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, ο οποίος απέκτησε το δικαίωμα να διεκδικήσει τη θέση κερδίζοντας μια ειδική ψηφοφορία για μια έδρα στο Κοινοβούλιο.

Λόγω του κοινοβουλευτικού συστήματος της Βρετανίας, οι ψηφοφόροι δεν εκλέγουν ένα άτομο για να αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού, αλλά ψηφίζουν ένα κόμμα για να κυβερνήσει. Είναι το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, στην περίπτωση αυτή το Εργατικό Κόμμα, που αποφασίζει ποιος θα αναλάβει τα ηνία.

Ο κ. Μπέρναμ υπέβαλε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος χωρίς αντίπαλο, με την υποστήριξη σχεδόν του 95% των βουλευτών του κόμματός του στο Κοινοβούλιο. Μόλις αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, η πορεία του προς την πρωθυπουργία θα είναι κυρίως θέμα τυπικής διαδικασίας.

Ο κ. Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού της Βρετανίας τη Δευτέρα. Ακολουθεί η αναμενόμενη εξέλιξη των γεγονότων:

Βήμα 1. Ο Μπέρναμ θα οριστεί επίσημα ηγέτης του Εργατικού Κόμματος

Την Παρασκευή, το Εργατικό Κόμμα διοργανώνει ειδικό συνέδριο για να ανακοινώσει το αποτέλεσμα των εκλογών για την ηγεσία του και να ορίσει επίσημα τον κ. Μπέρναμ. Η ανακοίνωση αναμένεται νωρίς το απόγευμα, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Δεν θα αποτελέσει έκπληξη, αφού κανένας άλλος βουλευτής του Εργατικού Κόμματος δεν δήλωσε υποψηφιότητα. Ο κ. Μπέρναμ εξασφάλισε τόσο μεγάλη υποστήριξη από το κόμμα, που κατέστη αδύνατο για οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο να συγκεντρώσει αρκετές υποψηφιότητες για να του αντιταχθεί. Έτσι, μετά την ανακοίνωση της Παρασκευής, θα είναι ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος.

Βήμα 2. Ο Στάρμερ θα επισκεφθεί τον βασιλιά για να υποβάλει την παραίτησή του

Προφανώς θα υπάρξει μια περίοδος δύο ημερών κατά την οποία ο κ. Μπέρναμ θα είναι αρχηγός του κόμματός του, αλλά δεν θα έχει ακόμη αναλάβει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Αν και ο κ. Στάρμερ πιθανότατα έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του (φορτηγά μετακομίσεων εντοπίστηκαν στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του τον περασμένο μήνα), ο κ. Στάρμερ θα παραμείνει πρωθυπουργός της χώρας μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου. Στη συνέχεια, το πρωί της Δευτέρας, αναμένεται να μεταβεί οδικώς στο Μπάκιγχαμ, όπου, σύμφωνα με το έθιμο, θα υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Πρόκειται για μια καλά δοκιμασμένη ακολουθία γεγονότων – και ο βασιλιάς, ο οποίος βρίσκεται στον θρόνο για λιγότερο από τέσσερα χρόνια, έχει ήδη αποκτήσει αρκετή εμπειρία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, απομάκρυνε τη Λιζ Τρας, διόρισε και αργότερα αποχαιρέτησε τον Ρίσι Σούνακ, και στη συνέχεια διόρισε τον κ. Στάρμερ, ο οποίος θα υποβάλει τώρα την παραίτησή του.

Βήμα 3. Η σειρά του Μπέρναμ

Σχεδόν αμέσως μετά την αναχώρηση του κ. Στάρμερ, ο κ. Μπέρναμ θα κατευθυνθεί προς το παλάτι, όπου ο βασιλιάς θα του ζητήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Αυτή η συνάντηση με τον βασιλιά είναι γνωστή ως «kissing hands» (χειροφίλημα), μια παράδοση που χρονολογείται από την εποχή που οι νέοι πρωθυπουργοί φιλούσαν κυριολεκτικά το χέρι του βασιλιά για να δείξουν την πίστη τους στο στέμμα. Σήμερα, οι νέοι πρωθυπουργοί απλώς δίνουν το χέρι στον βασιλιά κατά τη διάρκεια της σύντομης συνάντησης.

Βήμα 4. Οι πρώτες στιγμές στην Ντάουνινγκ Στριτ

Μόλις λάβει επίσημα την πρόσκληση του βασιλιά, ο κ. Μπέρναμ θα μεταβεί στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου θα τον περιμένουν δημοσιογράφοι για να απαθανατίσουν την είσοδό του στη νέα του κατοικία. Σε μια σκηνή που έχει γίνει πλέον οικεία στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός συνήθως εκφωνεί ομιλία σε ένα βήμα που έχει στηθεί έξω πριν εισέλθει στο κτίριο.

Βήμα 5. Τότε αρχίζει η δουλειά

Η εποχή του Μπέρναμ θα ξεκινήσει επίσημα όταν περάσει την πόρτα του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Τότε ακριβώς αρχίζει η πραγματική δουλειά της διακυβέρνησης. Θα προχωρήσει στον διορισμό του υπουργικού συμβουλίου του, προκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδια του Εργατικού Κόμματος, καθώς και να επιδιώξει ορισμένους από τους δικούς του στόχους. Έχει δεσμευτεί να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο, να μεταφέρει την εξουσία από το Λονδίνο σε άλλες πόλεις και περιοχές και μάλιστα να ιδρύσει ένα παράρτημα του επίσημου γραφείου του πρωθυπουργού στο Μάντσεστερ.