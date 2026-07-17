Περισσότεροι από 500 Ροχίνγκια αιτούντες άσυλο αγνοούνται από τα τέλη Ιουνίου, όταν δύο σκάφη που μετέφεραν συνολικά περίπου 530 ανθρώπους απέπλευσαν από την πολιτεία Ραχίν της Μιανμάρ χωρίς να φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους. Οι φόβοι ότι και τα δύο πλεούμενα βυθίστηκαν είναι πλέον έντονοι, ενώ όλα δείχνουν πως ελάχιστοι ή και κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε. Ωστόσο, λόγω του πολέμου και της απομόνωσης της περιοχής, η ακριβής τύχη τους ενδέχεται να μην αποσαφηνιστεί ποτέ.

Δύο σκάφη έφυγαν από τη Ραχίν και χάθηκαν χωρίς ίχνος

Τα δύο σκάφη αναχώρησαν στις 29 Ιουνίου από την πολιτεία Ραχίν της Μιανμάρ, μεταφέροντας συνολικά περίπου 530 Ροχίνγκια που αναζητούσαν διέξοδο από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στις οποίες ζουν. Το πρώτο απέπλευσε το πρωί και το δεύτερο αργότερα την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με την Κρις Λιούα, επικεφαλής του οργανισμού Arakan Project, ο οποίος αγωνίζεται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ροχίνγκια, τα δύο σκάφη ήταν πιθανότατα παλιά αλιευτικά που είχαν μετατραπεί ώστε να μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Με την έναρξη των μουσώνων, την έντονη θαλασσοταραχή και τους αναξιόπιστους κινητήρες τους, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να ανατράπηκαν στη θάλασσα.

Η ίδια εκτιμά ότι περίπου οι μισοί επιβαίνοντες ήταν γυναίκες και παιδιά και πως είναι πολύ πιθανό να μην υπήρξαν επιζώντες.

Ο πόλεμος στη Μιανμάρ δυσκολεύει την αναζήτηση της αλήθειας

Η πολιτεία Ραχίν βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο αντάρτικος Στρατός του Αρακάν έχει εκδιώξει τον στρατό της Μιανμάρ από το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και πολιορκεί το τελευταίο προπύργιό του στην πρωτεύουσα Σιτουέ, στην οποία η πρόσβαση είναι πλέον δυνατή μόνο αεροπορικώς ή δια θαλάσσης. Παράλληλα, ο στρατός έχει διακόψει σχεδόν όλες τις τηλεπικοινωνίες.

Η Κρις Λιούα προσπαθεί να ανασυνθέσει τα γεγονότα, όμως η προσπάθεια είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν διαθέτει πλέον επαφές ούτε στη Σιτουέ ούτε στο χωριό Σιν Τετ Μάου, που ελέγχεται από τον Στρατό του Αρακάν και από όπου αναχώρησαν τα δύο σκάφη.

Μέσα από ένα δίκτυο άλλων επαφών και αποσπασματικών πληροφοριών, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι και τα δύο πλοιάρια απέπλευσαν κανονικά στις 29 Ιουνίου με προορισμό τις νότιες ακτές της Μιανμάρ, όπου θα αποβίβαζαν τους επιβάτες τους.

Από εκεί οι διακινητές σχεδίαζαν να τους μεταφέρουν οδικώς, μέσω πρόχειρων καταυλισμών μέσα στα δάση, διασχίζοντας την Ταϊλάνδη μέχρι τα σύνορα με τη Μαλαισία.

Οι οικογένειες δεν έλαβαν ποτέ νέα

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι οικογένειες των επιβατών περιμένουν να έχουν επικοινωνία μαζί τους μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες. Ωστόσο, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την αναχώρηση των δύο σκαφών δεν είχε υπάρξει κανένα σημάδι ζωής.

Οι Αρχές του Μπανγκλαντές ανέσυραν τη σορό μίας γυναίκας που ξεβράστηκε στη θάλασσα, ενώ αλιείς που δραστηριοποιούνται μεταξύ του Δέλτα του Ιραουάντι και των ακτών της πολιτείας Μον εντόπισαν αρκετές ακόμη σορούς εννέα ημέρες αργότερα.

Η Κρις Λιούα θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν πως το ένα σκάφος βυθίστηκε λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του από το Σιν Τετ Μάου, ενώ το δεύτερο πιθανότατα ναυάγησε έπειτα από αρκετές ημέρες πλεύσης προς τα νοτιοανατολικά.

Γιατί οι Ροχίνγκια συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τις εστίες τους

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια ζουν σήμερα σε υπερπλήρεις καταυλισμούς στο νότιο Μπανγκλαντές, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια μειώνεται συνεχώς, οι ευκαιρίες εργασίας είναι σχεδόν ανύπαρκτες και οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα δρουν ανεξέλεγκτα. Παράλληλα, δεν τους επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τους καταυλισμούς.

Άλλοι περίπου 600.000 Ροχίνγκια παραμένουν στην πολιτεία Ραχίν. Από αυτούς, περίπου το ένα τέταρτο ζει σε καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων, ενώ οι υπόλοιποι επιβιώνουν σε κοινότητες που βρίσκονται ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ τους υποβάλλει σε αναγκαστική στρατολόγηση, ενώ ο Στρατός του Αρακάν, που στηρίζεται κυρίως από τον εθνοτικό πληθυσμό των Ραχίν, αντιμετωπίζει τους Ροχίνγκια με δυσπιστία και κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος τους.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η φυγή προς άλλη χώρα αποτελεί για πολλούς τη μοναδική ελπίδα επιβίωσης.

Τα κυκλώματα διακινητών και η διαδρομή προς τη Μαλαισία

Η παρουσία περίπου 200.000 Ροχίνγκια στη Μαλαισία έχει καταστήσει τη χώρα τον πιο ελκυστικό προορισμό για όσους επιχειρούν να διαφύγουν. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επικερδές δίκτυο διακινητών, με οργανωμένες ομάδες στο Μπανγκλαντές, τη Μιανμάρ, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Ινδονησία.

Το μοντέλο λειτουργίας τους είναι απλό: στοιβάζουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στα σκάφη, αναζητούν την ασφαλέστερη δυνατή διαδρομή ώστε να αποφύγουν τις αρχές και απαιτούν από τις οικογένειες των μεταναστών να καταβάλουν αμοιβή 3.000 δολαρίων για κάθε άτομο.

Όσων οι συγγενείς αδυνατούν να πληρώσουν κρατούνται αιχμάλωτοι, ξυλοκοπούνται ή υφίστανται ακόμη χειρότερη μεταχείριση, ενώ αποστέλλονται βίντεο με τα βασανιστήριά τους προκειμένου να εξαναγκαστούν οι οικογένειες να καταβάλουν τα χρήματα.

Οι διαδρομές άλλαξαν, όχι όμως και η βία

Το 2015 η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, υπό πίεση για τη φήμη της σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, άρχισε να αποκλείει τις χερσαίες διαδρομές των διακινητών και να διαλύει τους πρόχειρους καταυλισμούς σε βάλτους με μαγκρόβια και φυτείες καουτσούκ, όπου κρατούνταν οι μετανάστες μέχρι να πληρωθούν τα απαιτούμενα ποσά.

Η ανακάλυψη ομαδικών τάφων στους καταυλισμούς αυτούς ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα των αρχών να παρέμβουν.

Εκείνη τη χρονιά πολλά από τα σκάφη που κατευθύνονταν νότια από τα σύνορα Μιανμάρ – Μπανγκλαντές συνέχισαν προς το Άτσεχ της Ινδονησίας, όπου αρχικά οι αλιευτικές κοινότητες υποδέχθηκαν τους διωκόμενους μουσουλμάνους Ροχίνγκια. Ωστόσο, η στάση αυτή έχει πλέον αλλάξει και στην Ινδονησία έχουν εμφανιστεί εχθρικές εκστρατείες κατά των Ροχίνγκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ταϊλάνδη παραμένει βασικός σταθμός των διακινητών

Η άμεση θαλάσσια πρόσβαση στη Μαλαισία παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το πολεμικό ναυτικό της χώρας αναχαιτίζει αποτελεσματικά τα σκάφη και τα επαναπροωθεί στην ανοιχτή θάλασσα, ενώ οι τοπικές αλιευτικές κοινότητες δεν προσφέρουν βοήθεια.

Σύμφωνα με την Κρις Λιούα, οι διακινητές έχουν επιστρέψει στη χρήση της Ταϊλάνδης ως βασικής χώρας διέλευσης, όπως τονίζει το BBC. Μεγαλύτερα πλοία παραλαμβάνουν τους Ροχίνγκια στα ανοιχτά των ακτών της Ραχίν ή της περιοχής Τεκνάφ στο Μπανγκλαντές, παραμένοντας για μικρό χρονικό διάστημα ώστε να αποφεύγουν τις Αρχές.

Πλέον χρησιμοποιούν δορυφορικά τηλέφωνα και επικοινωνούν με ομάδες διακινητών στην Ταϊλάνδη ή την Ινδονησία, οι οποίες πληρώνουν τοπικούς αλιείς για να μεταφέρουν τους Ροχίνγκια στις παραλίες της νότιας Ταϊλάνδης ή της ανατολικής Σουμάτρας. Από εκεί, αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, οι άνθρωποι μεταφέρονται διακριτικά στη Μαλαισία.

Άλλοι αποβιβάζονται στις νότιες ακτές της Μιανμάρ και στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω χερσαίων συνοριακών διαβάσεων στην Ταϊλάνδη, προτού συνεχίσουν οδικώς προς τα σύνορα με τη Μαλαισία. Ωστόσο, καθώς όλες οι χερσαίες διαδρομές από τη Ραχίν προς την υπόλοιπη Μιανμάρ έχουν διακοπεί, κάθε απόπειρα διαφυγής ξεκινά αναγκαστικά με ένα εξαιρετικά επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι.

Η Κρις Λιούα εκτιμά ότι τουλάχιστον 10.000 Ροχίνγκια έχουν εγκαταλείψει τη Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές διά θαλάσσης από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποδίδεται στις αφόρητες συνθήκες διαβίωσης και στις δύο περιοχές.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία ασφαλέστερων οδών διαφυγής για τους Ροχίνγκια. Ωστόσο, καμία χώρα της περιοχής δεν επιθυμεί να τους υποδεχθεί και μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που θα καθιστούσαν το ταξίδι τους ασφαλέστερο.