Μια παντρεμένη αστυνομικός στο Τενεσί βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να κάνει σεξ με συνάδελφό της μέσα στο γυμνάσιο όπου εργαζόταν, την ώρα που μαθητές και προσωπικό βρίσκονταν ακριβώς έξω από το γραφείο της, όπως αναφέρει η New York Post.

Η Λίσα Βίντριος παραιτήθηκε από το αστυνομικό τμήμα του Μητροπολιτικού Νάσβιλ, αφού παραδέχθηκε ότι συνευρέθηκε τουλάχιστον τέσσερις φορές με άλλον αστυνομικό, ο οποίος δεν ήταν ο σύζυγός της, μέσα στο «Madison Middle School». Εκεί υπηρετούσε ως αστυνομικός σχολικής ασφάλειας τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Επαγγελματικής Λογοδοσίας, την οποία εξασφάλισε το WKRN.com.

Married Nashville cop filmed herself having sex with lover inside middle school – with students just steps away https://t.co/AWkZrpmt4T pic.twitter.com/A8jU4H9Y4i — New York Post (@nypost) July 17, 2026

Βίντεο που ανακτήθηκε από το κινητό της Λίσα Βίντριος έδειχνε την τότε 37χρονη να προχωρά σε σεξουαλικές πράξεις με τον άνδρα πάνω σε καναπέ μέσα στο γραφείο της, ενώ «παιδιά βρίσκονταν μέσα στο κτίριο» και «ακουγόταν το προσωπικό να μιλά έξω από την πόρτα», σύμφωνα με την έκθεση.

Η σχέση τους, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον χώρο του σχολείου. Η μητέρα τριών παιδιών είχε επίσης καταγράψει τον εαυτό της να κάνει σεξ μέσα στο περιπολικό του άλλου αστυνομικού. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δύο τους συνευρέθηκαν εκεί τουλάχιστον δύο φορές ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία. Τουλάχιστον μία από αυτές τις συναντήσεις φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο πάρκινγκ ενός εγκαταλελειμμένου νοσοκομείου.

Από τους πεζοναύτες στην αστυνομία μαζί με τον σύζυγό της

Η Λίσα Βίντριος είχε υπηρετήσει για εννέα χρόνια στο σώμα πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, προτού ενταχθεί στην αστυνομία. Η ίδια και ο αστυνομικός σύζυγός της μετακόμισαν το 2022 από το Σαν Ντιέγκο στο Νάσβιλ. Έγιναν, μάλιστα, το πρώτο παντρεμένο ζευγάρι που αποφοίτησε μαζί από την Ακαδημία Εκπαίδευσης της Αστυνομίας του Μητροπολιτικού Νάσβιλ, ενώ η Λίσα Βίντριος επιλέχθηκε από την υπηρεσία για να εκπροσωπήσει την τάξη αποφοίτησής τους.

Η ξανθιά μητέρα είχε εμφανιστεί στη συνέχεια σε προωθητικό βίντεο της αστυνομίας, στο οποίο μιλούσε για τη μετακόμιση της οικογένειάς της. «Ήρθα στο Νάσβιλ με την οικογένειά μου, μαζί και με τον σύζυγό μου, ο οποίος είναι πλέον και αυτός μέλος του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος», έλεγε στο βίντεο η Λίσα Βίντριος. «Έχουμε μαζί τρία παιδιά, ηλικίας έξι, τεσσάρων και ενός έτους, και μας αρέσει να περνάμε χρόνο ως οικογένεια και να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε στην πόλη του Νάσβιλ», πρόσθετε.

Το σκάνδαλο που οδήγησε στην αποχώρησή της από την αστυνομία

Η εξωσυζυγική σχέση αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2025, τον ίδιο μήνα κατά τον οποίο είχε αρχίσει, όπως φέρεται να είπε η Βίντριος στους ερευνητές. Η ίδια και ο άλλος αστυνομικός τέθηκαν αμέσως εκτός ενεργού υπηρεσίας και τους αφαιρέθηκε κάθε πρόσβαση στα συστήματα της αστυνομίας στις 26 Μαΐου 2025, όταν το τμήμα ενημερώθηκε για τις καταγγελίες, σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία του Νάσβιλ στο WKRN.

Η Λίσα Βίντριος συμφώνησε τότε σε συμβιβασμό πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας για τις καταγγελίες περί παραβίασης των κανονισμών της αστυνομίας. Οι παραβάσεις περιλάμβαναν συμπεριφορά που δεν συνάδει με την ιδιότητα του αστυνομικού και ανάρμοστη σεξουαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, σύμφωνα με την έκθεση.

Αποδέχθηκε ποινή αναστολής καθηκόντων για 30 ημέρες και στη συνέχεια παραιτήθηκε από το σώμα, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Επαγγελματικής Λογοδοσίας. Ο δεύτερος αστυνομικός, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται στην έκθεση, υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα του Μητροπολιτικού Νάσβιλ επί 18 χρόνια και η τελευταία του τοποθέτηση ήταν στο τμήμα τακτικών επιχειρήσεων.

Ενώ βρισκόταν υπό έρευνα για τη σχέση, του εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 σύνταξη λόγω τραυματισμού εν ώρα υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την έκθεση, δεν επέτρεψε στους ερευνητές να τον εξετάσουν. Το όνομα του συζύγου της Λίσα Βίντριος δεν αναφέρεται στην έκθεση.