Μια εξαιρετικά ασυνήθιστη και μυστηριώδης κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα τουρκικά παράλια, καθώς, σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού δημοσιογραφικού μέσου Verstka, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση από υπερπολυτελή γιοτ και θαλαμηγούς, που συνδέονται με μερικούς από τους ισχυρότερους Ρώσους επιχειρηματίες – ανάμεσα τους και το «πλωτό παλάτι» του Βλαντίμιρ Πούτιν – έχει εντοπιστεί και καταγραφεί με κάθε λεπτομέρεια στα ανοιχτά της κοσμοπολίτικης Αλικαρνασσού.



Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση και πυροδοτεί δεκάδες σενάρια είναι η παρουσία της θαλαμηγού Victoria. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Dossier Center, το σκάφος φέρεται να χρησιμοποιείται από πρόσωπα που ανήκουν στον στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με κυριότερη την Αλίνα Καμπάεβα. Η εντυπωσιακή και υπερπολυτελής αυτή θαλαμηγός φαίνεται πως έχει βρει πλέον μια πολύ εκλεκτική παρέα στα καταγάλανα νερά της Τουρκίας.



Οι ερευνητές εντόπισαν στην ίδια περιοχή σκάφη που συνδέονται με Ρώσους δισεκατομμυριούχους, όπως οι Γκενάντι Τιμτσένκο, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Βάγκιτ Αλεκπέροφ, Όλεγκ Ντεριπάσκα, Αλεξάντερ Νέσις και Ισκάντερ Μαχμούντοφ.

🇹🇷 Putin’s “yacht” is attracting company. Several Russian billionaires have gathered off the Turkish coast



Investigators from Verstka discovered what looks like a floating gathering of Russia’s elite near Bodrum.



Yachts linked to Gennady Timchenko, Roman Abramovich, Vagit… pic.twitter.com/8TKHOmXQLT — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2026

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αν οι ίδιοι οι ολιγάρχες ή στενά πρόσωπα του Πούτιν βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στα σκάφη.

Γιατί επιλέχθηκε η Αλικαρνασσός

Ο κύριος λόγος αυτής της μαζικής συγκέντρωσης παραμένει ένα άλυτο μυστήριο, καθώς δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εξήγηση από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η επιλογή της τοποθεσίας, πάντως, δεν είναι τυχαία. Η Τουρκία έχει επιλέξει συνειδητά να μην εφαρμόσει τις αυστηρές δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.



Κατά συνέπεια, η γειτονική χώρα δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε δεσμεύσεις ή κατασχέσεις σκαφών που ανήκουν σε Ρώσους επιχειρηματίες της «μαύρης λίστας» των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Έτσι, τα τουρκικά παράλια έχουν μετατραπεί σε ένα απόλυτα ασφαλές καταφύγιο ελλιμενισμού για τα πλωτά παλάτια της ρωσικής ελίτ, η οποία αναζητά μια ασφαλή διέξοδο από τον διεθνή αποκλεισμό και την πίεση των ευρωπαϊκών αρχών.