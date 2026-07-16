Τον γύρο των social media κάνει ο βασιλιάς Κάρολος, μετά τη χιουμοριστική αναφορά του στον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Μία ημέρα μετά την ήττα των «Τριών Λιονταριών» με 2-1, ο Βρετανός μονάρχης επισκέφθηκε μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα την ιστορική ζυθοποιία Hall & Woodhouse, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυσή της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Παλάτι στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται πίσω από την μπάρα της ζυθοποιίας, όπου σερβίρει ο ίδιος ένα ποτήρι μπύρας.

Με εμφανή διάθεση για χιούμορ, σχολίασε το αποτέλεσμα του ημιτελικού, λέγοντας:

«Είναι μια καλή μέρα για να πνίξουμε μερικές λύπες».

Η ατάκα του αναφερόταν στον αποκλεισμό της εθνικής Αγγλίας από την Αργεντινή, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε απογοήτευση στους Άγγλους φιλάθλους.

Το σχετικό στιγμιότυπο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το χιούμορ και την αυτοσαρκαστική διάθεση του Βρετανού μονάρχη. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την αντίδρασή του αυθόρμητη, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για το ποδοσφαιρικό πλήγμα που δέχθηκε η Αγγλία μετά τον αποκλεισμό από την «Αλμπισελέστε».

Η ιστορική ζυθοποιία Hall & Woodhouse

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια λειτουργίας της Hall & Woodhouse, μιας από τις παλαιότερες ανεξάρτητες ζυθοποιίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1777 και σήμερα διοικείται από την έβδομη και όγδοη γενιά της ίδιας οικογένειας, παράγοντας τις γνωστές μάρκες μπύρας Badger και Outland.

Η παρουσία του βασιλικού ζεύγους αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές των επετειακών εκδηλώσεων, με το χιουμοριστικό σχόλιο του βασιλιά Καρόλου να κλέβει τελικά την παράσταση και να γίνεται ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της ημέρας.