Μια πρωτοφανής οικολογική καταστροφή εξελίσσεται στον Καναδά, καθώς εκατοντάδες ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα που απειλεί ακόμη και τη διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένας πιλότος που πετούσε πάνω από το Θάντερ Μπέι, στην επαρχία του Οντάριο, κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα μέσα από τον θάλαμο διακυβέρνησης.



Σε αυτά, διακρίνονται γιγάντια νέφη που σχηματίζονται από την έντονη ανοδική μεταφορά θερμού αέρα που προκαλούν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, γνωστά και ως πυροσωρειτομελανικά νέφη (pyrocumulus).

Massive smoke plumes filled the sky as in-cockpit footage captured hundreds of wildfires burning across Canada. pic.twitter.com/FfFJQnQCDD — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2026

Η κατάσταση είναι δραματική, καθώς το Καναδικό Διατμηματικό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή καταγράφονται 857 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι 23 εκδηλώθηκαν την Πέμπτη, με τη συντριπτική πλειονότητα των πύρινων μετώπων να παραμένει εκτός ελέγχου.

Στο κόκκινο η ποιότητα του αέρα

Οι προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα επεκτείνονται σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς ο καπνός προκαλεί ασφυξία. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ποιότητας Αέρα (AQI), σε περιοχές του Μίσιγκαν και της Μινεσότα η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται «επικίνδυνη», με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμένουν υποχρεωτικά σε κλειστούς χώρους.



Σύμφωνα με την εταιρεία IQAir, το Ντιτρόιτ καταγράφει τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, με τη Μινεάπολη και το Τορόντο να ακολουθούν.

🚨 CANADA BATTLES MASSIVE WILDFIRES



Massive wildfires continue to spread across parts of Canada, with northwestern Ontario, including Thunder Bay, among the hardest-hit regions.



Thick smoke has blanketed communities, and evacuations are underway in some areas as crews battle… pic.twitter.com/aKpjfIymOY — Rosa News Official (@Mirha1206) July 15, 2026

Ο καπνός έφτασε στη Νέα Υόρκη, ενώ οι άνεμοι θα τον μεταφέρουν νότια έως το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας ανησυχία για το Νιου Τζέρσεϊ, όπου την Κυριακή είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Καταστροφές και εγκλωβισμοί τρένων

Οι φωτιές έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους αυτοχθόνων κοινοτήτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ακόμη και με βάρκες.



Η επικεφαλής του Μεγάλου Συμβουλίου του Έθνους Ανισιναμπέκ, Λίντα Ντεμπασίγκε, δήλωσε ότι σπίτια και άλλες υποδομές έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Παράλληλα, δραματικές εικόνες κατέγραψαν εμπορική αμαξοστοιχία να κινείται μέσα σε πύρινο μέτωπο στο Οντάριο, ενώ οι εργαζόμενοι ζητούσαν επειγόντως βοήθεια.

Οι Καναδικοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή Άρμστρονγκ απεγκλωβίστηκαν, ενώ η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή έχει διακοπεί προσωρινά.

Κοινότητες εκκενώθηκαν στον Καναδά

Αυτές οι άσχημες συνθήκες αναμένεται να παραταθούν μέχρι τουλάχιστον αύριο, προβλέπουν οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας του Μίσιγκαν, που βρίσκεται νότια του Οντάριο.



Στο βορειοδυτικό τμήμα αυτής της καναδικής επαρχίας, οι αρχές μετρούν περισσότερες από 130 ενεργές πυρκαγιές, εκ των οποίων 63 που καίνε ανεξέλεγκτα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι εκτάσεις που έχουν πληγεί είναι τεράστιες, σε μία μόνο έχουν καεί σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν ήδη πλησιάσει σε κατοικημένες ζώνες.



Οι αρχές του Οντάριο ζήτησαν επισήμως σήμερα επιπλέον βοήθεια από την καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ιδίως σε αεροπορικά μέσα, για την εκκένωση απομακρυσμένων κοινοτήτων.



«Περισσότερες από 150 ομάδες πυροσβεστών εργάζονται πυρετωδώς για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τις πυρκαγιές», διευκρίνισε σήμερα ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.