Το Πεντάγωνο προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου προγράμματος ελέγχου και θεραπείας τεστοστερόνης για τους Αμερικανούς στρατιώτες, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η δημιουργία μιας στρατιωτικής δύναμης «High-T», με έμφαση στη φυσική κατάσταση, την ανθεκτικότητα και τη μαχητική ικανότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πρωτοβουλία αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στην προσπάθεια του Χέγκσεθ να αναδιαμορφώσει τον αμερικανικό στρατό γύρω από αυτό που περιγράφει ως «πολεμικό ήθος», περιορίζοντας τις πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην παραδοσιακή αρρενωπότητα, τη φυσική κατάσταση μάχης και τη σωματική εμφάνιση.

Ετήσιος έλεγχος τεστοστερόνης για στρατιώτες άνω των 30 ετών

Ο Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Άμυνας θα ξεκινήσει «ένα νέο πρόγραμμα ελέγχου για την ανεπάρκεια τεστοστερόνης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τα κατάλληλα επίπεδα τεστοστερόνης για να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα επαρκή επίπεδα τεστοστερόνης καθιστούν τους στρατιώτες «δυνατούς, ανθεκτικούς και ικανούς», διατηρώντας τους στην «αιχμή της φονικότητας».

Σύμφωνα με το businessinsider το πρόγραμμα προβλέπει ότι οι στρατιώτες ηλικίας 30 ετών και άνω θα υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο των επιπέδων τεστοστερόνης, ενώ οι νεότεροι θα μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στις εξετάσεις.

Η τεστοστερόνη στο επίκεντρο της αμερικανικής συντηρητικής δεξιάς

Η ανδρική γονιμότητα, ο χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων και τα επίπεδα τεστοστερόνης αποτελούν τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος για προσωπικότητες της αμερικανικής δεξιάς. Μεταξύ αυτών είναι ο παρουσιαστής podcast Τζο Ρόγκαν και ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, οι οποίοι αναφέρονται συχνά στο θέμα μέσω των εκπομπών τους. Ο όρος «High-T» έχει πλέον συνδεθεί σχεδόν απόλυτα με την έννοια της αρρενωπότητας.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει και στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, όπως τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, οι οποίοι έχουν επίσης προβάλλει δημόσια την εικόνα της ανδρικής τους δύναμης.

Λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Βανς είχε δηλώσει στο podcast του Τζο Ρόγκαν: «Έχετε δει όλες αυτές τις μελέτες που ουσιαστικά συνδέουν τα επίπεδα τεστοστερόνης στους νέους άνδρες με τη συντηρητική πολιτική; Ίσως γι’ αυτό οι Δημοκρατικοί θέλουν να έχουμε όλοι κακή υγεία και να είμαστε υπέρβαροι, γιατί έτσι θα γίνουμε πιο φιλελεύθεροι».

«Δεν πρόκειται για τεχνητή ενίσχυση»

Ο Πιτ Χέγκσεθ δημοσιεύει συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία γυμνάζεται, ενώ ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ είχε αναρτήσει βίντεο στο οποίο κάνει προπόνηση και απολαμβάνει σάουνα χωρίς μπλούζα μαζί με τον τραγουδιστή Κιντ Ροκ, πριν βυθιστεί σε παγωμένο λουτρό φορώντας τζιν.

Ο υπουργός Άμυνας διευκρίνισε ότι η θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης για τους άνδρες θα είναι απολύτως προαιρετική, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα «δεν αφορά την τεχνητή ενίσχυση».

Η πρωτοβουλία «High-T» του Χέγκσεθ ανακοινώθηκε λίγες ώρες αφότου το Πεντάγωνο εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, κλιμακώνοντας τον πόλεμο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της χώρας.

Η έμφαση στη φυσική κατάσταση και την εμφάνιση

Ο Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox, έχει καταστήσει τη φυσική κατάσταση και την εμφάνιση των Αμερικανών στρατιωτικών βασικό στοιχείο της θητείας του στο υπουργείο Άμυνας.

«Όλα ξεκινούν από τη φυσική κατάσταση και την εμφάνιση», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο σε συγκέντρωση στρατηγών και ναυάρχων.

Στην ίδια ομιλία ανέφερε ότι «είναι κουραστικό να βλέπεις σχηματισμούς μάχης ή οποιονδήποτε άλλο σχηματισμό με υπέρβαρους στρατιώτες», προσθέτοντας ότι «είναι επίσης εντελώς απαράδεκτο να βλέπεις υπέρβαρους στρατηγούς και ναυάρχους». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι κακό και δεν είναι αυτό που είμαστε».