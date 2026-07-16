Η διαταραχή συσσώρευσης δεν είναι απλώς μια συνήθεια, αλλά μια αναγνωρισμένη ψυχική διαταραχή που μπορεί να οδηγήσει ανθρώπους να ζουν σε επικίνδυνες συνθήκες, φοβούμενοι ακόμη και να ζητήσουν βοήθεια. Πολλοί αποφεύγουν να επιτρέψουν την είσοδο τεχνικών ή κοινωνικών λειτουργών στα σπίτια τους, καθώς ανησυχούν ότι κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους, ενώ όσοι αναζήτησαν υποστήριξη περιγράφουν ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονο κοινωνικό στίγμα και ελάχιστες διαθέσιμες υπηρεσίες.

Αυτές οι ιστορίες ήρθαν στο φως μέσα από τη δράση Bringing Hoarders Together, μιας ομάδας αλληλοϋποστήριξης που λειτουργεί κάθε δύο εβδομάδες στο Γουίραλ του Μερσεϊσάιντ από τον στεγαστικό οργανισμό Prima Group, προσφέροντας σε δεκάδες ανθρώπους έναν ασφαλή χώρο για να μιλήσουν ανοιχτά για τη ζωή τους με τη διαταραχή.

Ζουν χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό από φόβο μήπως εκδιωχθούν

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Τόνι, ο οποίος κάνει καθημερινά μπάνιο σε δημοτικό αθλητικό κέντρο στο Μπίρκενχεντ, καθώς ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του αρνείται να επισκευάσει το μπάνιο εξαιτίας της συσσώρευσης αντικειμένων. Η Σάρα, από την άλλη, έχασε το σπίτι όπου ζούσε με τα τρία έφηβα παιδιά της όταν ο ιδιοκτήτης προχώρησε σε έξωση για τον ίδιο λόγο. Στη νέα της κατοικία το πρόβλημα έχει επανεμφανιστεί, όμως δηλώνει ότι φοβάται να ζητήσει βοήθεια, μήπως χάσει και αυτό το σπίτι.

Η 35χρονη Σιάν Κόουλι, που αντιμετωπίζει τη διαταραχή εδώ και δεκαετίες, περιγράφει ότι ζει χωρίς κεντρική θέρμανση εδώ και δύο χρόνια. Όπως λέει, πολλοί άνθρωποι στερούνται βασικές παροχές, όπως ζεστό νερό, θέρμανση και δυνατότητα μαγειρέματος, επειδή φοβούνται να επιτρέψουν την είσοδο συνεργείων για επισκευές, καθώς ανησυχούν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην έξωσή τους.

Αυξήθηκαν κατά 78% οι πυρκαγιές που σχετίζονται με τη διαταραχή συσσώρευσης

Έρευνα του Guardian διαπίστωσε ότι από το 2020 οι βρετανικές πυροσβεστικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει αύξηση κατά 78% στις πυρκαγιές που σχετίζονται με περιπτώσεις διαταραχής συσσώρευσης ή με κατοικίες όπου διαπιστώθηκε «επικίνδυνη και υπερβολική αποθήκευση αντικειμένων».

Σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, χιλιάδες σπίτια έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου λόγω της κατάστασής τους. Μόνο στο Λονδίνο, το τελευταίο έτος, περισσότερες από 2.000 κατοικίες επισημάνθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία λόγω της έκτασης της συσσώρευσης αντικειμένων στο εσωτερικό τους, έναντι περίπου 1.200 τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Η διαταραχή συσσώρευσης αναγνωρίστηκε επισήμως ως ψυχική διαταραχή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2018. Άνθρωποι που τη βιώνουν δηλώνουν ότι αποφεύγουν να αναζητήσουν βοήθεια επειδή φοβούνται την έξωση και αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, πολλοί αναφέρουν ότι υπάρχει ακόμη ελάχιστη υποστήριξη και έντονο κοινωνικό στίγμα, γεγονός που τους κάνει να πιστεύουν ότι θα απορριφθούν ακόμη και από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουμε 10.000 γάτες»

Η 65χρονη Λόρα Μίλερ, η οποία έλαβε βοήθεια αφού έπεσε στις σκάλες εξαιτίας της συσσώρευσης αντικειμένων, υποστηρίζει ότι η διαταραχή αντιμετωπίζεται με προκατάληψη.

Όπως λέει, οι τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολούνται με ανθρώπους που συσσωρεύουν αντικείμενα έχουν μετατρέψει την κατάστασή τους σε θέαμα, παρουσιάζοντάς την ως ψυχαγωγία εις βάρος ευάλωτων ανθρώπων.

Ανάλογη είναι και η εμπειρία της Κλόε, η οποία άρχισε να συσσωρεύει αντικείμενα μετά την αυτοκτονία της μητέρας της. Όπως εξηγεί, μόλις κάποιος αποκαλύψει ότι πάσχει από διαταραχή συσσώρευσης, οι περισσότεροι θεωρούν ότι ζει με «10.000 γάτες και κατσαρίδες παντού». Τονίζει, όμως, ότι πίσω από κάθε περίπτωση υπάρχει κάποιο τραυματικό βίωμα, όπως άλλοι άνθρωποι μπορεί να στραφούν στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά ή στο σεξ, έτσι εκείνοι στρέφονται στα αντικείμενα.

Νέα πρωτοβουλία για στήριξη αντί για εξώσεις

Σε μια προσπάθεια να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης της διαταραχής, ο οργανισμός Prima Group δημιούργησε την πρώτη εθνική δέσμευση στο Ηνωμένο Βασίλειο για παρόχους κοινωνικής κατοικίας. Αντί να δαπανούν μεγάλα ποσά για υποχρεωτικές εκκαθαρίσεις κατοικιών ή πολυετείς δικαστικές διαδικασίες που οδηγούν σε εξώσεις, δεσμεύονται να συνεργάζονται με τους ενοίκους και να τους βοηθούν να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Η Τζένι Ντέβον, υπεύθυνη διατήρησης κατοικιών και κοινωνικής συνοχής στην Prima Group, επισημαίνει ότι συχνά η πρακτική είναι να τοποθετείται ένας μεγάλος κάδος και να αδειάζει ολόκληρο το σπίτι. Ωστόσο, εξηγεί ότι για τους ανθρώπους αυτούς τα αντικείμενα δεν αποτελούν σκουπίδια, αλλά συνδέονται με τραυματικές εμπειρίες ή με αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή. Όπως αναφέρει, απαιτείται περισσότερη ενσυναίσθηση και καλύτερη κατανόηση της διαταραχής.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι, παρότι πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ενοίκων μέσω ελέγχων, όπως για παράδειγμα του φυσικού αερίου, οι μακροπρόθεσμες λύσεις είναι αποτελεσματικότερες από τις προσωρινές παρεμβάσεις.

Οι αναγκαστικές εκκαθαρίσεις δεν λύνουν το πρόβλημα

Η Τζο Κουκ, διευθύντρια του οργανισμού Hoarding Disorders UK, αναφέρει ότι στα σχεδόν 15 χρόνια που εργάζεται με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη διαταραχή δεν έχει δει ποτέ μια αναγκαστική εκκαθάριση κατοικίας ή μια έξωση να βοηθά πραγματικά κάποιον. Αντίθετα, επισημαίνει ότι η απειλή της εκκαθάρισης και της έξωσης ενισχύει τη συμπεριφορά συσσώρευσης, ενώ αφήνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι έχουν παραβιαστεί και να δυσπιστούν απέναντι στους επαγγελματίες που θα μπορούσαν να τους στηρίξουν.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας στις Κοινωνικές Υπηρεσίες (Iriss), σχεδόν το 100% των ανθρώπων που υφίστανται εκκαθάριση της κατοικίας τους χωρίς να συνοδεύεται από συμπεριφορική θεραπεία επιστρέφουν πολύ γρήγορα στη συμπεριφορά της συσσώρευσης.

Η Σιάν Κόουλι αναφέρει ότι στην περίπτωσή της ενεπλάκησαν οι κοινωνικές υπηρεσίες και δαπανήθηκαν εκατοντάδες λίρες για υποχρεωτικό καθαρισμό του σπιτιού της. Όπως λέει, τα χρήματα αυτά θα είχαν μεγαλύτερο αποτέλεσμα αν επενδύονταν σε ομάδες αλληλοϋποστήριξης, καθώς αυτές ήταν η μοναδική παρέμβαση που είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή της μέσα σε 20 χρόνια.

Η Τζο Κουκ προσθέτει ότι ο οργανισμός έχει στηρίξει αμέτρητους ανθρώπους που βίωσαν πυρκαγιές σχετιζόμενες με τη διαταραχή συσσώρευσης, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα που έχασε τον σύζυγό της σε φωτιά νωρίτερα φέτος.

«Δεν ήθελα να συσσωρεύω αντικείμενα, απλώς δεν ήξερα πού να απευθυνθώ»

Η 53χρονη Ρουθ Κούκσον, κάτοικος κατοικίας της Prima Group, συνέβαλε πριν από τέσσερα χρόνια στη δημιουργία της ομάδας Bringing Hoarders Together. Αντιμετωπίζει τη διαταραχή εδώ και δεκαετίες και αποκαλύπτει ότι σε ηλικία 22 ετών εκδιώχθηκε από το πατρικό της σπίτι εξαιτίας της κατάστασης.

Το σημερινό της σπίτι χαρακτηρίστηκε προβληματικό ύστερα από έλεγχο ασφαλείας για το φυσικό αέριο, όμως εκείνη αγνόησε τις επιστολές του στεγαστικού οργανισμού επειδή φοβόταν ότι θα αποβληθεί από την κατοικία. Όταν η κατάσταση επιδεινώθηκε στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια. Όπως περιγράφει, η δυσοσμία στο σπίτι της ήταν τόσο έντονη ώστε όσοι το επισκέπτονταν έπρεπε να φορούν μάσκα.

Η ίδια παραδέχεται ότι δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί την κατάσταση και για πολύ καιρό αρνούνταν να αποδεχθεί πως αντιμετώπιζε πρόβλημα. Αναφέρει επίσης ότι καθοριστικής σημασίας ήταν η σχέση εμπιστοσύνης που ανέπτυξε με υπεύθυνο του στεγαστικού οργανισμού, αλλά και το γεγονός ότι μπόρεσε να προχωρήσει με τον δικό της ρυθμό.

Παρότι υπήρξαν δυσκολίες και εργαζόμενοι που βοήθησαν στην εκκαθάριση της κατοικίας της συμπεριφέρθηκαν αγενώς και αποκάλυψαν στους γείτονες την κατάστασή της, η ίδια αποφάσισε να δημοσιοποιήσει μόνη της την ιστορία της μέσω του Facebook. Όπως λέει, εκείνη ήταν η στιγμή που κατάλαβε ότι θα μπορούσε πραγματικά να δεχθεί βοήθεια.

Σήμερα το σπίτι της είναι καθαρό και ασφαλές, ετοιμάζεται να αποκτήσει τη γάτα που επιθυμούσε εδώ και χρόνια και αφιερώνει χρόνο βοηθώντας άλλα μέλη της ομάδας υποστήριξης. Όπως τονίζει, θέλει να μεταφέρει το μήνυμα ότι ακόμη και όσοι πιστεύουν πως δεν μπορούν να αλλάξουν, τελικά μπορούν να τα καταφέρουν.