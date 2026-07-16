Συναγερμός σήμανε στις τουρκικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη, καθώς δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν μέσα στον εμβληματικό ναό της Αγίας Σοφίας. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη κινητοποίηση όταν άλλοι επισκέπτες κατήγγειλαν ότι οι συγκεκριμένοι πολίτες διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα από τη Βίβλο, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.



Η αντίδραση της αστυνομίας ήταν ακαριαία. Οι δύο Ρώσοι προσήχθησαν άμεσα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Αυτή την ώρα, οι αρχές της Τουρκίας εξετάζουν με ιδιαίτερη αυστηρότητα την υπόθεση, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο της άμεσης απέλασής τους από τη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει την ευαισθησία της Άγκυρας για το καθεστώς του μνημείου.

Η Βικτόρια Σεργκέγεβνα Φιλόνοβα και ο Ιγκόρ Αντρέεβιτς Φιλόνοφ, οι οποίοι βρίσκονταν στην Τουρκία ως τουρίστες, εισήλθαν στην Αγία Σοφία και άρχισαν να διαβάζουν δυνατά τη Βίβλο, μέχρι που έγιναν αντιληπτοί από τους άνδρες ασφαλείας του μνημείου.

Το ρωσικό προξενείο παρακολουθεί την υπόθεση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές και τους δικηγόρους των δύο κρατουμένων.

Οι τουρκικές αρχές φέρεται να εξετάζουν την υπόθεση με βάση το άρθρο 216 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά την «υποκίνηση μίσους και εχθρότητας ή την προσβολή της κοινής γνώμης».+

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως ένα έτος, ενώ για αλλοδαπούς μπορεί να συνοδεύεται από απέλαση, εφόσον κριθεί ότι η πράξη ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.