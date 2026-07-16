Το πράσινο φως στην εκλογική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έδωσε την Πέμπτη 16 Ιουλίου η ιταλική Βουλή.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 217 ψήφους υπέρ και 152 κατά και πλέον θα πρέπει να περάσει και από τη Γερουσία, προτού τεθεί σε ισχύ. Η κυβέρνηση επιδιώκει η διαδικασία να ολοκληρωθεί μετά τη θερινή διακοπή των κοινοβουλευτικών εργασιών.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά τη σοβαρή δοκιμασία που αντιμετώπισε η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν απορρίφθηκε για μία μόλις ψήφο τροπολογία που θα επέτρεπε στους ψηφοφόρους να εκφράζουν προτίμηση για συγκεκριμένους υποψηφίους των κομματικών ψηφοδελτίων.

Η σχετική πρόταση συγκέντρωσε 187 ψήφους υπέρ και 188 κατά, με το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας να αποδίδεται και σε διαφοροποιήσεις βουλευτών της κυβερνητικής συμμαχίας.

Τι προβλέπει ο νέος εκλογικός νόμος

Η μεταρρύθμιση καταργεί τις μονοεδρικές περιφέρειες, στις οποίες εκλέγεται σήμερα περίπου το ένα τρίτο των Ιταλών βουλευτών, και εισάγει ένα πλήρως αναλογικό εκλογικό σύστημα.

Παράλληλα, προβλέπει «μπόνους» 70 εδρών στη Βουλή και 35 στη Γερουσία για το κόμμα ή τη συμμαχία κομμάτων που θα συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42% σε εθνικό επίπεδο.

Ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων της νικήτριας παράταξης δεν θα μπορεί, ωστόσο, να ξεπεράσει τις 220 έδρες στη Βουλή των 400 μελών και τις 113 έδρες στη Γερουσία των 200 μελών. Εφόσον καμία πολιτική δύναμη δεν φτάσει το όριο του 42%, οι έδρες θα κατανέμονται αποκλειστικά με βάση την απλή αναλογική.

Η κυβέρνηση Μελόνι υποστηρίζει ότι το νέο σύστημα θα ενισχύσει την πολιτική σταθερότητα και θα επιτρέπει να προκύπτει σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία αμέσως μετά τις εκλογές.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κατηγορεί την κυβερνητική συμμαχία ότι επιχειρεί να προσαρμόσει τους εκλογικούς κανόνες στις πολιτικές της ανάγκες, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2027. Εκφράζει, επίσης, ενστάσεις για τη συνταγματικότητα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση του «μπόνους» εδρών.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Γερουσία, όπου δεν αποκλείεται να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την επαναφορά του σταυρού προτίμησης, ένα ζήτημα που έχει ήδη προκαλέσει έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας.