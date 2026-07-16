Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) καταδίκασε σήμερα τον θάνατο ενός μηχανικού του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, σε μια επίθεση που η Ρωσία απέδωσε στην Ουκρανία.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι «καταδικάζει το περιστατικό που αναφέρθηκε, το οποίο χαρακτηρίζει απαράδεκτη επίθεση κατά του σταθμού και της διοίκησής του, απειλώντας σοβαρά την πυρηνική ασφάλεια», ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του τη νύχτα που πέρασε, η οποία αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο ΔΟΑΕ ζητεί τον άμεσο τερματισμό όλων των επιθέσεων που έχουν στόχο ή διεξάγονται κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στο προσωπικό τους», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Η Ρωσία κατηγόρησε χθες, Τετάρτη, τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκότωσαν με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) τον Αλεξάντρ Γιάκοβλεφ, που ήταν ο αρχιμηχανικός του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον Μάρτιο του 2022, στις αρχές της εισβολής τους στην Ουκρανία, τον σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται έκτοτε σε τακτική βάση στο επίκεντρο ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλειά του.

Τα δύο στρατόπεδα των εμπολέμων αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι προβαίνουν σε πλήγματα στην περιοχή του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στο Ενεργκοντάρ, στις όχθες του Δνείπερου, του ποταμού που οριοθετεί τη γραμμή του μετώπου σε αυτόν τον τομέα.

Οι ομάδες του ΔΟΑΕ εξασφαλίζουν μόνιμη παρουσία από τον Σεπτέμβριο του 2022 στη Ζαπορίζια. Η λειτουργία των έξι αντιδραστήρων του σταθμού της έχει διακοπεί από το 2022, και ο ΔΟΑΕ καλεί συνέχεια τη Μόσχα και το Κίεβο σε αυτοσυγκράτηση, υπό το φόβο στρατιωτικής δράσης που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικό δυστύχημα