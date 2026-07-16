Μια 47χρονη μητέρα τριών παιδιών περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε όταν ένα παράσιτο προκάλεσε σοβαρή λοίμωξη στο δεξί της μάτι, αφού έπλυνε το πρόσωπό της χωρίς να αφαιρέσει τους φακούς επαφής της. Η Έμμα Μάρσντεν αναγκάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση κατά την οποία οι γιατροί έραψαν το δεξί της βλέφαρο, ενώ της είπαν ότι ενδέχεται να μη ξαναδεί ποτέ από το συγκεκριμένο μάτι.

Το ατύχημα που προηγήθηκε της σοβαρής λοίμωξης

Η Έμμα Μάρσντεν, πρώην προσωπική γυμνάστρια από το Γουάλεϊ του Λανκασάιρ, καθάριζε στάβλους αλόγων όταν γλίστρησε και έπεσε με το κεφάλι μέσα σε ένα καρότσι γεμάτο χώμα και νερό, με αποτέλεσμα να καλυφθεί από λάσπη.

Αφού έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπό της, δεν αφαίρεσε αμέσως τους φακούς επαφής της, αλλά το έκανε αργότερα το ίδιο βράδυ. Τέσσερις ημέρες αργότερα άρχισε να αισθάνεται έντονο τσούξιμο στο μάτι, αφόρητο πόνο και σταδιακή απώλεια της όρασης. Απευθύνθηκε στον γενικό γιατρό της, ο οποίος την παρέπεμψε άμεσα στο νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν μια σπάνια λοίμωξη του ματιού, που προκλήθηκε από παράσιτο το οποίο είχε εισχωρήσει στον κερατοειδή, δηλαδή στο διαφανές, θολωτό στρώμα που καλύπτει το μπροστινό μέρος του ματιού.

Οι δύο σοβαρές λοιμώξεις που εντοπίστηκαν

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η Έμμα είχε προσβληθεί από ακανθαμοιβαδική κερατίτιδα (Acanthamoeba keratitis), μια λοίμωξη που προκαλείται από παράσιτο το οποίο συναντάται συχνά στο νερό της βρύσης. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η μόλυνση προκλήθηκε επειδή έπλυνε το πρόσωπό της ενώ φορούσε ακόμη τους φακούς επαφής.

Παράλληλα, διαγνώστηκε και με κερατίτιδα από φουζάριο (Fusarium keratitis), μια σοβαρή μυκητιασική λοίμωξη του κερατοειδούς, η οποία αποδόθηκε στο χώμα και τη λάσπη με τα οποία είχε έρθει σε επαφή κατά το ατύχημα.

Η ακανθαμοιβαδική κερατίτιδα προκαλείται από έναν οργανισμό που απαντάται ευρέως στη φύση, σε λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, στο νερό της βρύσης, σε πισίνες, υδρομασάζ και στο έδαφος. Αν και συνήθως δεν προκαλεί προβλήματα στους ανθρώπους, όταν μολύνει τον κερατοειδή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή οφθαλμική λοίμωξη. Σύμφωνα με το Νοσοκομείο Οφθαλμολογίας Μούρφιλντς, η λοίμωξη εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα που φορούν φακούς επαφής, χωρίς όμως να αποκλείεται σε οποιονδήποτε έχει τραυματισμό στον κερατοειδή.

Η αρχική διάγνωση και η επιδείνωση της κατάστασης

Όταν η Έμμα επισκέφθηκε για πρώτη φορά τους γιατρούς τον Φεβρουάριο, οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Όπως ανέφερε, της είπαν ότι επρόκειτο για έλκος στο μάτι και της χορήγησαν κολλύριο, επιτρέποντάς της να επιστρέψει στο σπίτι.

Η οριστική διάγνωση έγινε στις 7 Μαρτίου, όταν εξετάστηκε από ειδικό στο νοσοκομείο.

Η ίδια περιέγραψε ότι ο πόνος γινόταν ολοένα και πιο έντονος, ενώ το μάτι συνέχιζε να την ενοχλεί ακόμη και μετά την αφαίρεση των φακών επαφής.

«Το μάτι μου πονούσε αφόρητα και είχε κοκκινίσει. Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί, κάθε φορά που το φως έπεφτε πάνω του ο πόνος ήταν τόσο δυνατός που δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου», ανέφερε.

«Το παράσιτο έτρωγε τον κερατοειδή μου»

Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο κερατοειδής της είχε υποστεί διάτρηση και οι γιατροί αναγκάστηκαν να ράψουν το δεξί της βλέφαρο ώστε να διευκολυνθεί η επούλωση.

Η ίδια περιέγραψε με δραματικό τρόπο την εμπειρία της.

«Είναι αφόρητα επώδυνο και η ζωή σου σταματά. Έχω γεννήσει τρία παιδιά και ο τοκετός μοιάζει όνειρο μπροστά σε αυτόν τον πόνο. Το παράσιτο τρώει το μάτι, τον κερατοειδή και όλα τα νεύρα. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε», είπε.

Όπως εξήγησε, παρέμεινε για 3,5 εβδομάδες σε απόλυτο σκοτάδι, αδυνατώντας να βγει από το σπίτι ή να ανεχθεί οποιοδήποτε φως.

«Είχα όλα τα φώτα σβηστά στο σπίτι και όλοι έτρωγαν στο σκοτάδι. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά ή να κάνω οτιδήποτε. Μόνο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες κατάφερα να βγω έξω και να περπατήσω», ανέφερε.

Θα χρειαστεί μεταμόσχευση κερατοειδούς

Οι γιατροί έχουν ενημερώσει την Έμμα ότι στο μέλλον θα χρειαστεί μεταμόσχευση κερατοειδούς, όπως αναφέρει η Sun. Ωστόσο, η επέμβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για αρκετά χρόνια εξαιτίας της παρουσίας του παρασίτου.

«Αν μετά από δύο χρόνια εξακολουθώ να μην έχω ζωή και να μην μπορώ να κάνω τίποτα, θα δεχόμουν ακόμη και να μου αφαιρέσουν το μάτι. Δεν έχεις άλλη επιλογή από το να συνεχίσεις. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να λυπάσαι τον εαυτό σου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά είμαι ακόμη εδώ. Μπορώ να περπατώ, να βλέπω με το ένα μάτι και να ακούω. Με τον καιρό θα γίνει καλύτερα», είπε.

Η προειδοποίηση προς όσους φορούν φακούς επαφής

Η Έμμα παρακολουθείται πλέον κάθε εβδομάδα στο νοσοκομείο και ακολουθεί αυστηρή θεραπεία, βάζοντας έξι δόσεις κολλυρίου κάθε δύο ώρες.

Παράλληλα, καλεί όσους χρησιμοποιούν φακούς επαφής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα.

«Δεν σκέφτεσαι τις συνέπειες όταν δεν βγάζεις τους φακούς επαφής στο ντους, όταν κολυμπάς ή, όπως έγινε στη δική μου περίπτωση, όταν πλένεις το πρόσωπό σου. Εξακολουθώ να φοράω φακό επαφής στο αριστερό μάτι, γιατί δεν έφταιγε ο φακός αλλά εγώ που δεν γνώριζα πώς να τον φροντίζω σωστά και τι πρέπει να αποφεύγω. Πρέπει να προσέχετε τα μάτια σας. Μέχρι να το περάσετε ή να γνωρίζετε κάποιον που το έχει περάσει, συνήθως δεν δίνετε τη σημασία που πρέπει».