Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το Όκλαντ των ΗΠΑ, στο οποίο πυροσβέστες προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ένα περιστέρι, χορηγώντας του οξυγόνο με ειδική μάσκα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Όκλαντ. Στη συνέχεια αναρτήθηκε και από το συνδικάτο των πυροσβεστών, ξεπερνώντας τις 7 εκατομμύρια προβολές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση στο Instagram, το απόγευμα της Τετάρτης οι πυροσβέστες του οχήματος E29 εντόπισαν ένα περιστέρι που έδειχνε να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το πτηνό τούς πλησίασε μόνο του, σαν να ζητούσε βοήθεια. Εκτιμάται ότι είχε εισπνεύσει καπνό από φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε όχημα.

Ένας από τους πυροσβέστες το πλησίασε και του χορήγησε οξυγόνο με μάσκα. Λίγη ώρα αργότερα, αφού συνήλθε, το περιστέρι κατάφερε να πετάξει μακριά.

Η πράξη των πυροσβεστών προκάλεσε κύμα θετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να φροντίζουμε τα περιστέρια. Εξημερώθηκαν από τους ανθρώπους, γι’ αυτό και στρέφονται σε αυτούς για βοήθεια. Να είστε ευγενικοί με όλα τα ζωντανά πλάσματα», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Αν σε αυτό πηγαίνουν τα 400 δολάρια που κρατούνται από τον μισθό μου, τότε συμφωνώ. Μάλιστα, πάρτε και λίγα περισσότερα, θα τα καταφέρω».

Αρκετοί χρήστες επισήμαναν, πάντως, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι πυροσβέστες του Όκλαντ σπεύδουν να βοηθήσουν περιστέρι, με έναν σχολιαστή να χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο τμήμα «το καλύτερο».