Το Πακιστάν κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ.

«Μολονότι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου συμφωνίας προσκρούει σε δυσκολίες, το Πακιστάν θα συνεχίσει να ενθαρρύνει όλες τις πλευρές να τερματίσουν τη βία και να ξαναρχίσουν τις τεχνικές συνομιλίες σύμφωνα με το πρωτόκολλο συμφωνίας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ταχίρ Αντράμπι, εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε την ελπίδα για μια γρήγορη επιστροφή στην ομαλότητα στα Στενά του Ορμούζ και υπογραμμίζουμε τη σημασία να είναι εγγυημένη σε μόνιμη βάση η ασφάλεια και η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου ύστερα από επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Κόλπο, που αποδόθηκαν στο Ιράν. Τα πλήγματα που διεξάγονται έκτοτε είναι πρωτοφανή μετά την εκεχειρία του Απριλίου, αλλά οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου έχουν προς το παρόν γλιτώσει.

Τα πυρά αυτά κουρέλιασαν το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη στα μέσα Ιουνίου και αποσκοπούσε να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες.

Το Ιράν, το οποίο έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ το σαββατοκύριακο, δεσμεύτηκε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθέσεις».

Η επανάληψη των εχθροπραξιών έχει εκτινάξει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και εγείρει φόβους για άνοδο του πληθωρισμού.

Στα Στενά του Ορμούζ, σημείο διέλευσης που βρίσκεται στα χωρικά ύδατα του Ιράν και του Ομάν, από το οποίο διερχόταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που καταναλώνεται παγκοσμίως, η κυκλοφορία έχει περιοριστεί πολύ μετά την επίθεση σε αρκετά πετρελαιοφόρα.

Το Πακιστάν αναγνωρίζει μια «επείγουσα ανάγκη» να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση που πλήττει «τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό», όπως και «το εμπόριο και την επισιτιστική ασφάλεια», σύμφωνα με τον Αντράμπι.

«Πολλές χώρες, ιδιαίτερα αυτές του Νότου, υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε.