Σε εσωτερική έρευνα προχωρά η επίλεκτη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων Blue Angels του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, έπειτα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πραγματοποιεί εξαιρετικά χαμηλή διέλευση πάνω από παραλία στην Πενσακόλα Μπιτς της Φλόριντα, το πρωί της Τετάρτης.

Τι ανέφεραν οι Blue Angels για τη χαμηλή πτήση

Σε ανακοίνωσή τους, οι Blue Angels ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια ελιγμού άφιξης, ένα από τα αεροσκάφη πέταξε χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά προφίλ, προκαλώντας αναστάτωση στην παραλία.

«Κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού άφιξης, ένα αεροσκάφος πέταξε χαμηλότερα από τα καθιερωμένα προφίλ, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην παραλία, επηρεάζοντας καρέκλες και ομπρέλες πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «διέλευση σε χαμηλό ύψος».

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WEAR, συνεργαζόμενο με το ABC στη Βόρεια Φλόριντα, η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Breakfast with the Blues».

Αυτόπτης μάρτυρας: «Νόμιζα ότι θα μας παρασύρει το αεροσκάφος»

Η Άσλεϊ Κορν, η οποία βρισκόταν στην παραλία, δήλωσε στο WEAR ότι δεν είχε ξαναδεί παρόμοια διέλευση, παρά το γεγονός ότι παρακολουθεί την εκδήλωση εδώ και μία δεκαετία.

«Έρχομαι εδώ τα τελευταία 10 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτοια διέλευση. Κυριολεκτικά πίστεψα ότι θα μας παρασύρουν οι Blue Angels, αλλά ήταν εκπληκτικό», ανέφερε.

Σε εξέλιξη πλήρης έλεγχος ασφαλείας

Στην ανακοίνωσή τους, οι Blue Angels υπογράμμισαν ότι η ασφάλεια της τοπικής κοινότητας, των θεατών και των πιλότων αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά τους.

Όπως επισημαίνεται, η ηγεσία της ομάδας εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο συγκεκριμένος ελιγμός και διενεργεί πλήρη έλεγχο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA).