Πάνω από πεντακόσιοι πρόσφυγες, στη μεγάλη πλειονότητά τους μέλη της μειονότητας Ροχίνγκια, εκφράζονται φόβοι πως έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους σε δύο ναυάγια στα ανοιχτά της Μιανμάρ, ανακοίνωσαν σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Δύο σκάφη απέπλευσαν από τη δυτική επαρχία Ραχίν της Μιανμάρ, που γειτονεύει με το Μπανγκλαντές, στα τέλη Ιουνίου, μεταφέροντας «κυρίως» μέλη της μειονότητας, ορισμένα από τα οποία είχαν φύγει από ευκαιριακούς καταυλισμούς που έχουν στηθεί στο Μπανγκλαντές, γύρω από την περιοχή Κοξ Μπαζάρ (νότια) — εκεί ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας αυτής, που τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από τον εμφύλιο στη χώρα, ανέφεραν οι δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή τους.

Το ένα από τα πλεούμενα, που κατά εκτιμήσεις μετέφερε περίπου 250 επιβάτες, «έχασε κάθε επαφή λίγο μετά την αναχώρησή του» και το δεύτερο, με περίπου 280 επιβαίνοντες, «βυθίστηκε» την 8η Ιουλίου.

Αν και τα συμβάντα και ο αριθμός των θυμάτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, η Ύπατη Αρμοστεία και ο ΔΟΜ εκφράζουν «μεγάλη ανησυχία για τις δυνητικά μεγάλες ανθρώπινες απώλειες».

Κατά εκτιμήσεις της UNHCR, σχεδόν 900 πρόσφυγες Ροχίνγκια έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχτηκαν αγνοούμενοι στον Ινδικό ωκεανό το 2025, από τους 6.500 και πλέον που αποπειράθηκαν το επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι με πλεούμενα συχνά κάθε άλλο παρά αξιόπλοα με την ελπίδα να φτάσουν στη Μαλαισία ή στην Ινδονησία.

Από τον Ιανουάριο άλλοι περίπου 300 έχουν κηρυχτεί αγνοούμενοι ή θεωρούνται νεκροί στη Θάλασσα του Ανταμάν και στον Κόλπο της Βεγγάλης, ανάμεσά τους πρόσφυγες Ροχίνγκια και υπήκοοι Μπανγκλαντές, σύμφωνα με τις δύο υπηρεσίες.

Οι προσπάθειες αυτές γίνονται «εκτός της κανονικής περιόδου ναυσιπλοΐας», δηλαδή «σε περίοδο που οι συνθήκες στη θάλασσα είναι γενικά πιο επικίνδυνες». Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες που έπληξαν τελευταία την περιοχή «έκαναν ακόμη μεγαλύτερους τους κινδύνους ως προς τις θαλάσσιες μετακινήσεις», σύμφωνα με τις δύο υπηρεσίες.

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μιανμάρ και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, σε συνδυασμό με την έλλειψη βοήθειας και προοπτικής στους καταυλισμούς προσφύγων στο Μπανγκλαντές, «ωθούν αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων να αποπειράται επικίνδυνα ναυτικά ταξίδια», προειδοποίησαν, καλώντας να γίνουν «περιφερειακές και διεθνείς» προσπάθειες για να αποτραπούν «περισσότερες απώλειες ανθρωπίνων ζωών».

Εξαίροντας την «αξιοσημείωτη γενναιοδωρία την οποία έχει επιδείξει το Μπανγκλαντές εδώ και πολλά χρόνια φιλοξενώντας τους πρόσφυγες Ροχίνγκια», η UNHCR και ο ΔΟΜ καλούν να υπάρξει «διεθνής» και «παρατεταμένη» υποστήριξη τόσο στους μειονοτικούς πρόσφυγες όσο «και στις κοινότητες που τους φιλοξενούν».