Δύο γενναίες έφηβες ανέτρεψαν την κατάσταση και τα έβαλαν με έναν άντρα που φέρεται να προσπάθησε να τις παρασύρει στο δάσος και να τις βιάσει σε ένα πάρκο του Κονέκτικατ.

Ο 23χρονος Ντάριους Μορένο φέρεται να απείλησε τις δύο κοπέλες με μαχαίρι και να προσπάθησε να τις βιάσει τη Δευτέρα στο Κρατικό Πάρκο Κέτλταουν στο Σάουθμπερι, σύμφωνα με την Αστυνομία Περιβαλλοντικής Προστασίας του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κονέκτικατ.

Ο Μορένο φέρεται να πλησίασε τις κοπέλες με ένα μαχαίρι και να τους είπε ότι «θα τις […] και θα τις ληστέψει», όπως ανέφερε η εισαγγελέας του Γουότερμπερι, Μόριν Πλατ, στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής ακρόασης του Μορένο την Τρίτη.

Teen girls beat up knife-wielding, porn-obsessed creep who tried to drag them into Connecticut woods and rape them https://t.co/AD6P3gwXOf pic.twitter.com/FbB7jcGi43 — New York Post (@nypost) July 16, 2026

Ο άντρας, που έχει εμμονή με το πορνό, προσπάθησε στη συνέχεια να σύρει τις έφηβες στο δάσος τραβώντας τις από τα μαλλιά και να ρίξει τη μία από αυτές στο έδαφος, πριν προσπαθήσει να της πιέσει το κεφάλι στο χώμα, ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς, σύμφωνα με τη New York Post.

Στη συνέχεια, ο Μορένο προσπάθησε να πιάσει από τον λαιμό την άλλη κοπέλα, περιέγραψε η Πλατ.

«Είναι μια φρικτή σκηνή. Τα κορίτσια είναι τρομοκρατημένα», δήλωσε η Πλατ κατά την απαγγελία κατηγοριών.

Παρά τον φόβο τους, τα κορίτσια αντέδρασαν.

Μία από τις έφηβες κατάφερε να ξεφύγει και πέταξε μια μεγάλη πέτρα στο κεφάλι του, αλλά ο Μορένο δεν άφηνε τη φίλη της.

Η κοπέλα αυτή άρχισε τότε να πετάει πέτρες στον άντρα, επιτρέποντας τελικά και στις δύο να ξεφύγουν και να τρέξουν σε ασφαλές μέρος, ανέφερε η Πλατ.

Ο Μορένο, ο οποίος κατάγεται από άλλη πολιτεία και ζούσε στο αυτοκίνητό του, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι «λυπάται», παραδέχτηκε ότι του αρέσει το βίαιο πορνό και δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «σεξουαλική φαντασίωση για αυτόν», αποκάλυψαν οι εισαγγελείς.

Στη φωτογραφία σύλληψής του φαίνεται να φοράει γυαλιά και να έχει έναν μεγάλο επίδεσμο γύρω από το κεφάλι του, πιθανώς από τα χτυπήματα με τις πέτρες.

Two teenagers fought off a man who threatened to sexually assault them at knifepoint in a state park, police said.



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Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες για μια σειρά κατηγοριών και διατάχθηκε να παραμείνει υπό κράτηση με εγγύηση ύψους 250.000 δολαρίων.