Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα πως εθνικοποίησε τη χαλυβουργία British Steel για να προστατεύσει το μέλλον της παραγωγής χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η εθνικοποίηση της εταιρείας είναι απαραίτητη για να προστατευθεί το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τον Απρίλιο του 2025, η κυβέρνηση ανέλαβε τον επιχειρησιακό έλεγχο της British Steel από τους Κινέζους ιδιοκτήτες της, τον όμιλο Jingye, για να μην κλείσουν οι υψικάμινοι και να προστατευθούν 2.700 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο και χιλιάδες σχετικές θέσεις εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.