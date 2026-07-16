Η δικηγόρος της γυναίκας από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού δύο ετών, υποστήριξε ότι το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο «διογκώθηκε υπερβολικά», επιχειρώντας παράλληλα να αποδώσει τη φερόμενη κακοποίηση στη συμπεριφορά του ίδιου του νηπίου, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Βικτόρια Κράνμερ ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, στην οποία ο δικαστής αποφάσισε να παραμείνει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα εγγύησης για το «παράξενο» και «ανησυχητικό» περιστατικό της 6ης Μαΐου. Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε ενώ η Βικτόρια Κράνμερ πρόσεχε το παιδί στο σπίτι του, την ώρα που η μητέρα του απουσίαζε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Asbury Park Press».

NJ babysitter blames victim in tearful first court appearance for horrifying child sex charges https://t.co/6DnQQSBrxB pic.twitter.com/q8P8LEI5gO — New York Post (@nypost) July 15, 2026

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η δικηγόρος της Βικτόρια Κράνμερ, Μαρίσα Κέρνερ, υποστήριξε ότι το βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων, το οποίο είχε αναρτηθεί στο Snapchat, κατέγραφε «μια αθώα στιγμή» και δεν συνιστούσε ποινικό αδίκημα. «Όποιος έχει περάσει χρόνο φροντίζοντας μικρά παιδιά γνωρίζει ότι συχνά δεν αντιλαμβάνονται ιδιαίτερα την έννοια του προσωπικού χώρου ή της ιδιωτικότητας», δήλωσε η Μαρίσα Κέρνερ.

«Τα μικρά παιδιά ακολουθούν συχνά τους γονείς ή τους ανθρώπους που τα φροντίζουν στο μπάνιο, αγγίζουν πράγματα, κάνουν ερωτήσεις, εκδηλώνουν περιέργεια και δεν αναγνωρίζουν τα συνηθισμένα κοινωνικά όρια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Λιν Χουάν, στο επίμαχο βίντεο φέρεται να εμφανίζεται η Βικτόρια Κράνμερ να κάθεται στη λεκάνη της τουαλέτας και να γελά, ενώ το μικρό κορίτσι την αγγίζει.

Η Μαρίσα Κέρνερ, ωστόσο, υποστήριξε ότι «τα παιδιά συχνά εκδηλώνουν αστείες, αυθόρμητες ή παράξενες συμπεριφορές, τις οποίες οι ενήλικες καταγράφουν επειδή θεωρούν τη στιγμή αξιομνημόνευτη ή χιουμοριστική». «Το βίντεο έχει διογκωθεί υπερβολικά», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Ο δικαστής της κομητείας Όσιαν, Κένεθ Πάλμερ, δεν φάνηκε να πείθεται από τα επιχειρήματα της υπεράσπισης. «Η λέξη που το περιγράφει είναι “παράξενο”», ανέφερε. «Θεωρώ ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια να εμποδιστεί το παιδί να την αγγίζει», πρόσθεσε ο δικαστής.

Η 25χρονη Βικτόρια Κράνμερ φέρεται να εντοπίστηκε όταν μια φίλη της, στο σπίτι της οποίας διέμενε επί τρεις μήνες, πήρε πίσω το κινητό τηλέφωνο που της είχε αγοράσει και ανακάλυψε το βίντεο στον λογαριασμό της στο Snapchat.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η φίλη αναγνώρισε την Βικτόρια Κράνμερ στο βίντεο από ένα χαρακτηριστικό τατουάζ της, το οποίο απεικόνιζε με πρόχειρο σχέδιο ένα γυναικείο στήθος, καθώς και από άλλα τατουάζ στα πόδια της.