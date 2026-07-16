Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Ιορδανία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεών τους ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), κατά την όγδοη φάση της επιχείρησης «Nasr 2», πραγματοποιήθηκε συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της αεροπορικής βάσης Ali Al Salem στο Κουβέιτ. Όπως υποστήριξαν, στο στόχαστρο βρέθηκαν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης C-RAM και σημείο συγκέντρωσης Αμερικανών στρατιωτών.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποιούν το έδαφος του Κουβέιτ ως ορμητήριο για επιθέσεις κατά του Ιράν, καλώντας τους πολίτες της χώρας να απαιτήσουν την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων.

Την ίδια ώρα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με επιθετικά drones και εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Azraq στην Ιορδανία, στο πλαίσιο της ένατης φάσης της επιχείρησης «Saeqeh». Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, στόχοι της επιχείρησης ήταν συστήματα επικοινωνιών, σταθερός σταθμός ραντάρ και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός.

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων, μεταξύ των οποίων και το πλήγμα στους στρατώνες Μπαμπούρ στην πόλη Ιρανσάρ, το οποίο, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, στοίχισε τη ζωή σε επτά στρατιώτες.