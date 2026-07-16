Απίστευτη ψυχραιμία επέδειξε δημοσιογράφος τηλεοπτικού σταθμού στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη ενώ βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση.

Η Ρέιτσελ Μένιτοφ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση για το βραδινό δελτίο του KTLA, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές για το κύμα καύσωνα που πλήττει το Λος Άντζελες και τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που παραμένουν ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου.

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, μια μεγάλη κατσαρίδα εμφανίστηκε ξαφνικά πάνω στα ρούχα της και άρχισε να κινείται από το στήθος προς τον λαιμό της, όπως καταγράφεται στο σχετικό βίντεο.

WATCH: A KTLA reporter stayed focused during a live broadcast despite a cockroach crawling on her. pic.twitter.com/DrGnSq5JJ0 — Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2026

Παρότι δεν διέκοψε ούτε στιγμή τη μετάδοσή της και συνέχισε να μιλά κανονικά, η έκφρασή της πρόδωσε ότι είχε αντιληφθεί την παρουσία του εντόμου, καθώς άνοιξε διάπλατα τα μάτια της. Όπως σχολιάζει το TMZ, είναι προφανές ότι ένιωσε κάτι την ώρα της ζωντανής σύνδεσης.

Λίγο αργότερα, η κατσαρίδα μετακινήθηκε στο μικρόφωνό της και στη συνέχεια πέταξε μακριά.

Μετά το τέλος της μετάδοσης, η εκπομπή πρόβαλε πλάνα από τα παρασκήνια, στα οποία η Μένιτοφ αφήνει το μικρόφωνο και προσπαθεί να απομακρύνει το έντομο, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό είχε ήδη φύγει. Οι συνεργάτες της δεν έχασαν την ευκαιρία να αστειευτούν με το περιστατικό, σχολιάζοντας ότι, ευτυχώς, η κατσαρίδα δεν… «κατασκήνωσε μέσα στο πουκάμισό της»!