Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ απέρριψε τροπολογία που προέβλεπε τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ωστόσο η στήριξη που έλαβε από σχεδόν τους μισούς Δημοκρατικούς ανέδειξε το ολοένα βαθύτερο ρήγμα στο εσωτερικό του κόμματος γύρω από τη στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Η τροπολογία, που κατατέθηκε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τις δαπάνες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τον απερχόμενο Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκι Τόμας Μάσι, απορρίφθηκε με 314 ψήφους έναντι 104.

Υπέρ ψήφισαν ο ίδιος ο Μάσι –ο μοναδικός Ρεπουμπλικανός που στήριξε την πρόταση– και 103 Δημοκρατικοί. Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, όταν νομοθετήματα υπέρ του Ισραήλ εγκρίνονταν σχεδόν ομόφωνα.

Η προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών ζητά την πλήρη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ιδιαίτερα ενόψει των εσωκομματικών προκριματικών εκλογών για τις ενδιάμεσες εκλογές. Αντίθετα, η πιο μετριοπαθής ηγετική ομάδα του κόμματος υποστηρίζει τη συνέχιση της βοήθειας, αλλά μόνο για αμυντικά οπλικά συστήματα.

Παρότι περίπου το 48% των Δημοκρατικών τάχθηκε υπέρ της τροπολογίας, ο αριθμός αυτός ήταν μικρότερος από τις εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για έως και 150 θετικές ψήφους.

Αρκετοί βουλευτές επέλεξαν τελικά να την καταψηφίσουν, θεωρώντας ότι το περιεχόμενό της ήταν υπερβολικά ευρύ, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Μάσι, γνωστός για τη σταθερή αντίθεσή του σε κάθε μορφή ξένης βοήθειας, υποστήριξε ότι η πρότασή του επηρεάστηκε και από τον βαρύ ανθρώπινο απολογισμό των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

«Έχουν υπάρξει 70.000 απώλειες στη Γάζα και δεν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε μέρος αυτού», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, χωρίς να διαχωρίσει τους αμάχους από τους μαχητές.

Η τροπολογία προέβλεπε την απαγόρευση χρήσης οποιουδήποτε κονδυλίου του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για το Ισραήλ, μπλοκάροντας ουσιαστικά και την ετήσια βοήθεια ασφαλείας ύψους 3,3 δισ. δολαρίων που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακόμη κι αν είχε εγκριθεί από τη Βουλή, η πρόταση θα είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς θα έπρεπε να περάσει από τη Γερουσία και στη συνέχεια να ξεπεράσει το σχεδόν βέβαιο προεδρικό βέτο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει τη στήριξη προς το Ισραήλ στο επίκεντρο της εξωτερικής του πολιτικής.

Το θέμα έχει προκαλέσει διαφωνίες και στην ηγεσία των Δημοκρατικών. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, είχε δηλώσει ότι θα καταψηφίσει την τροπολογία, χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολικά ευρεία».

Αντίθετα, η υπαρχηγός των Δημοκρατικών στη Βουλή, Κάθριν Κλαρκ, ανακοίνωσε ότι θα την υποστηρίξει.

«Δεν θα πρέπει να παρέχουμε λευκή επιταγή για στρατιωτική βοήθεια σε καμία χώρα που δεν συμμορφώνεται με τους νόμους, τα συμφέροντα και τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε δήλωσή της.