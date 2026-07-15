Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε για ακόμη μία φορά να αποχωρήσει το Ισραήλ από τον Λίβανο, αποκαλύπτοντας ότι η κυβέρνηση της Συρίας, που αποτελείται από πρώην τζιχαντιστές, θα μπορούσε να περιορίσει τη δραστηριότητα της Χεζμπολάχ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «το Ισραήλ μπορεί να αναδιπλωθεί. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τον Λίβανο και το Ισραήλ διαχειρίζεται πολύ καλά την κατάσταση… Θα ήταν καλό να αποχωρήσει. Νομίζω ότι τότε τα πράγματα θα ηρεμήσουν λίγο, γιατί πρέπει να επικεντρώσουμε την ενέργειά μας στη μεγάλη υπόθεση. Και η μεγάλη υπόθεση είναι το Ιράν».

Επίσης, είπε για τους φόβους που υπάρχουν στο Ισραήλ για τυχόν νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ, πως ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, θα μπορούσε να αναλάβει δράση εναντίον της.

«Θα μπορούσε να αναλάβει τη Χεζμπολάχ και να το κάνει διαφορετικά. Δεν θα ισοπέδωνε κτίρια. Μισούσα να βλέπω κτίρια να καταρρέουν», είπε ο Τραμπ.