Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αντέδρασε έντονα την Τετάρτη απέναντι σε ένα νέο, εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδοτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο στοχεύει στη στήριξη της «ελευθερίας του λόγου και της θρησκευτικής ελευθερίας» στην Ευρώπη.



Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ προσπαθούν να ενισχύσουν εθνικιστικά κόμματα της γηραιάς ηπείρου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, με τη διοίκηση Τραμπ να αναπτύσσει στενούς δεσμούς με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, συμπεριλαμβανομένου του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

«Δεν παρεμβαίνουμε στις αμερικανικές εκλογές, ανέκαθεν εμμένουμε σε αυτό» δήλωσε ο Μερτς από το Βερολίνο, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θεωρεί την πρωτοβουλία νόμιμη υποστήριξη ή πολιτική παρέμβαση.



«Αντίστοιχα, δεν θέλω η αμερικανική κυβέρνηση ή φορείς που συνδέονται με αυτήν να παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές» πρόσθεσε με νόημα ο καγκελάριος.

Η αμερικανική χρηματοδότηση και το μπλόκο του Μερτς

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκίνησε τη Δευτέρα ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων «για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και του τύπου, καθώς και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη».



Οι δικαιούχοι καλούνται να «αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν την εθνική κυριαρχία, τη μετανάστευση, τη λογοκρισία και τις δικαστικές διώξεις, σε ευθυγράμμιση με την κοινή πολιτική φιλοσοφία, τον νόμο και την κοινή δυτική πολιτισμική μας κληρονομιά».

Αν και το πρόγραμμα δεν αναφέρει ρητά τα πολιτικά κόμματα ως δικαιούχους, ο Μερτς υπενθύμισε ότι η ξένη χρηματοδότηση είναι παράνομη. «Είναι παράνομο να χρηματοδοτούνται πολιτικά κόμματα στη Γερμανία από το εξωτερικό» δήλωσε ο συντηρητικός ηγέτης. «Και υποθέτω ότι οι φίλοι μας σε όλο τον κόσμο, ειδικότερα, θα συμμορφωθούν επίσης με αυτούς τους νομικούς κανόνες που έχουμε θεσπίσει στη Γερμανία» συμπλήρωσε.



Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε πως «η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι «το πρόγραμμά μας στην Ευρώπη στοχεύει να υποστηρίξει τους Ευρωπαίους συμμάχους μας στην υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, μαζί με την πολιτισμική τους αυτοπεποίθηση και κυριαρχία απέναντι σε όσους επιδιώκουν να τις υπονομεύσουν».

Στο στόχαστρο οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνολογία

Η AfD, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις και διεκδικεί την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ τον Σεπτέμβριο, είχε αγκαλιάσει παλιότερα τη στήριξη του Έλον Μασκ και τις θέσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, αν και πρόσφατα κράτησε αποστάσεις από το κίνημα MAGA λόγω των εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών.

Σύμφωνα με άρθρο του Politico, πέρα από τα κόμματα, το αμερικανικό πρόγραμμα φαίνεται να στοχεύει άμεσα τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η προκήρυξη, «υπερεθνικοί θεσμοί και κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την κρατική εξουσία για να υπονομεύσουν θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης μέσω υπερβολικά ευρέων και ασαφών νόμων περί ρητορικής μίσους και κανονισμών για το διαδικτυακό περιεχόμενο, οι οποίοι αστυνομεύουν και τιμωρούν τον λόγο καταστέλλοντας ταυτόχρονα την πολιτική συμμετοχή».