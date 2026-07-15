Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές αρχές, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα στο Λονδίνο, ο οποίος απειλούσε να πυροβολήσει και να σκοτώσει τον ηγέτη του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.



Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από ανάρτηση στην πλατφόρμα X, στην οποία ο ύποπτος προειδοποιούσε τον πολιτικό γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα σε πυροβολήσω στο κεφάλι αν κερδίσεις».



Ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να αυτοπροσδιοριζόταν ως τρομοκράτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.



Η σοβαρή αυτή εξέλιξη έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της πρώην βουλευτού και εκπροσώπου του Reform UK, Αν Γουίντεκομπ, η οποία έχασε τη ζωή της σε μια «στοχευμένη επίθεση» μέσα στο σπίτι της.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό, με τον Φάρατζ να αποκαλύπτει ότι δέχεται περίπου 30 απειλές για τη ζωή του κάθε εβδομάδα, ενώ το κόμμα του έχει καταγράψει συνολικά 1.577 απειλητικά μηνύματα εναντίον του από τον Φεβρουάριο, εκ των οποίων τα 597 αφορούν ευθείες απειλές θανάτου.

Το χρονικό των απειλών και η έρευνα της αντιτρομοκρατικής

Η επίμαχη ανάρτηση στο X είχε γίνει στις 8 Μαΐου, την ημέρα των τοπικών εκλογών, όμως ο ύποπτος συνελήφθη σχεδόν δύο μήνες μετά, και συγκεκριμένα έξι ημέρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής Γουίντεκομπ στο απομακρυσμένο σπίτι της στο Ντάρτμουρ.



Ο Φάρατζ σχολίασε τη σύλληψη αναφέροντας: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία ενεργεί προληπτικά για μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ελπίζω να εξετάσουν και τις άλλες τρεις ή τέσσερις εκατοντάδες παρόμοιες αναρτήσεις μόνο από φέτος».

Δείτε το βίντεο:

Μεταξύ των εκατοντάδων μηνυμάτων που έχει συγκεντρώσει το Reform UK, ένα έγραφε στις 23 Ιουνίου: «Εκτελέστε τον βρομερό προδότη Νάιτζελ Φάρατζ. ΣΗΜΕΡΑ». Δύο ημέρες αργότερα, ένα άλλο μήνυμα ανέφερε: «Φύγε από την Ουαλία πριν σκοτώσω τον Νάιτζελ Φάρατζ… μπορείς να πεθάνεις ανά πάσα στιγμή».



Ένα τρίτο μήνυμα, που συνοδευόταν από εικόνα αγχόνης, έγραφε: «Το 1916, προδότες σαν εσένα θα είχαν τελειώσει τις μέρες τους πρόωρα στον Πύργο του Λονδίνου».

Η πολιτική αντιπαράθεση για την ασφάλεια και τις συνθήκες της δολοφονίας

Η δολοφονία της Γουίντεκομπ, την οποία ερευνά πλέον η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχοντας συλλάβει έναν 28χρονο, άνοιξε έναν μεγάλο κύκλο αντιπαράθεσης για την ασφάλεια των πολιτικών. Ο Φάρατζ αποκάλυψε ότι αρχικά ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας του είχαν πει πως επρόκειτο για μια «διάρρηξη που πήγε στραβά».



Ο ίδιος αντέδρασε έντονα σε αυτή την εκδοχή, σύμφωνα με την Daily Mail, δηλώνοντας: «Είπα, όχι, δεν είναι έτσι. Ένας διαρρήκτης δεν παρκάρει το αυτοκίνητό του στον δρόμο σου και μπαίνει στο σπίτι. Ένας διαρρήκτης παρκάρει σε έναν παράδρομο ή έχει οδηγό για να διαφύγει.



Και πήγα στο Ντάρτμουρ το Σάββατο και είπα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια προμελετημένη δολοφονία. Δέχτηκα τόνους ύβρεων επειδή το είπα, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Ήταν προφανές».