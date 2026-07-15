Ο Βασιλιάς Κάρολος είναι γνωστός για το κλασικό και συνάμα παιχνιδιάρικο στυλ γραβάτας του, συνήθως επιλέγοντας μετάξι υψηλής ποιότητας, ως υλικό, με διακριτικά μικροσκοπικά μοτίβα. Ανάμεσα σε αυτά ζωάκια ή κάποια γεωμετρικά σχήματα. Τις «δένει» δε, χρησιμοποιώντας τον μικρό κόμπο Four in Hand και όχι τον ογκώδη Windsor, διαμορφώνοντας χαρακτηριστικά ένα βαθύ βαθούλωμα «dimple» ακριβώς κάτω από τον κόμπο της γρaβάτας.

Κατά την πολύ πρόσφατη επίσκεψη του στην Πανεπιστημιούπολη Επιστήμης και Καινοτομίας του Harwell, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Εγκαταστάσεων Επιστήμης και Τεχνολογίας (STFC) ο Βασιλιάς Κάρολος επέλεξε μια μεταξωτή γραβάτα με ένα αρχαιοελληνικό μοτίβο.

Ο Άγγλος μονάρχης συγκεκριμένα επέλεξε να εμφανιστεί με μια γραβάτα που συμβολίζει την αέναη κίνηση των κυμάτων, σχεδιασμένη στην Ελλάδα και κατασκευασμένη στην Ιταλία. Πρόκειται για την γραβάτα «Οδύσσεια» της ελληνικής εταιρείας «Thalassa Collection» που το μοτίβο της αναπαριστά Κυμάτιο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά διακοσμητικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής αρχιτεκτονικής που αναπαριστά την κίνηση των κυμάτων της θάλασσας. Με την αξία της να ανέρχεται στα εκατό ευρώ.

Ο Βασιλιάς Κάρολος έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο εν λόγω αξεσουάρ και διαθέτει μια πολύ μεγάλη συλλογή. Προτιμά συχνά γραβάτες του ιταλικού οίκου E. Marinella, του γαλλικού οίκου Hermes αλλά και της ελληνικής εταιρείας «Thalassa Collection», η οποία φημίζεται για τα αρχαιοελληνικά της μοτίβα, όπως οι Κίονες.

Μάλιστα έχει ειπωθεί στο παρελθόν πως ο μονάρχης της Αγγλίας δίνει πολλές φορές και διπλωματικά μηνύματα μέσω των επιλογών που κάνει σε γραβάτες. Ιδιαίτερη μάλιστα αίσθηση είχε προκαλέσει όταν επέλεξε να εμφανιστεί με γραβάτα του ελληνικού οίκου που επιλέγει, η οποία έφερε το μοτίβο της ελληνικής σημαίας, κάτι που για πολλούς ερμηνεύτηκε ως στήριξη της χώρας μας στην διπλωματική διαμάχη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό μουσείο.