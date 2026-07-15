Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην αγροτική περιοχή του Οντάριο στον Καναδά, όταν ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές περικύκλωσαν εμπορικό τρένο, με το πλήρωμά του να φοβάται ότι θα εγκλωβιστεί μέσα στο πύρινο μέτωπο. Βίντεο που καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στην περιοχή Άρμστρονγκ αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, καθώς οι φλόγες έχουν τυλίξει τη σιδηροδρομική γραμμή.

«Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες»

Στο βίντεο, που δημοσίευσε ο βουλευτής του Οντάριο Σολ Μαμάκουα, πορτοκαλί φλόγες φαίνονται να φτάνουν μέχρι το σταματημένο τρένο, ενώ ο ουρανός έχει αποκτήσει το ίδιο απόκοσμο χρώμα εξαιτίας της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, ακούγεται μέλος του πληρώματος να επικοινωνεί με τον χειριστή, εκφράζοντας τον φόβο ότι η πυρκαγιά θα μπορούσε να καταπιεί το τρένο. «Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ. Η κατάσταση έχει γίνει λίγο τρομακτική», ακούγεται να λέει, ενώ στη συνέχεια ζητά άμεση βοήθεια: «Πρέπει να βιαστείτε. Σοβαρά. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».

This is near Armstrong, Ontario.



When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0 — Sol Mamakwa (@solmamakwa) July 14, 2026

Τρία τρένα με εύφλεκτα υλικά ακινητοποιήθηκαν

Η εταιρεία Καναδικοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι (Canadian National Railway), που διαχειρίζεται το εμπορικό τρένο, επιβεβαίωσε ότι τρία τρένα που μετέφεραν εύφλεκτα υλικά ακινητοποιήθηκαν την Τρίτη στην περιοχή του Άρμστρονγκ, σύμφωνα με την nypost.

Σύμφωνα με το καναδικό μέσο Superior North News, τα πληρώματα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τους συρμούς, ενώ οι πυρκαγιές συνέχιζαν να καίνε κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ο καπνός απειλεί να φτάσει στις βορειοανατολικές ΗΠΑ

Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη δυτική περιοχή του Οντάριο απειλούν πλέον να στείλουν πυκνά νέφη καπνού προς τις Μεγάλες Λίμνες και τις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως μετέδωσε το Fox Weather, ο καπνός ενδέχεται να φτάσει μέχρι τη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια έως το βράδυ της Τετάρτης, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι συγκεντρώσεις καπνού θα μπορούσαν να θυμίσουν το πορτοκαλί πέπλο που είχε καλύψει τη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 2023.