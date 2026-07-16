Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ανηλίκου ερευνούν οι Αρχές στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου ένα 5χρονο αγόρι εντοπίστηκε γυμνό να περιπλανιέται στη μέση του δρόμου, έχοντας καταφέρει να δραπετεύσει από το σπίτι στο οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του κλειδωμένο σε ένα δωμάτιο που είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο κελί και ήταν καλυμμένο με ακαθαρσίες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι τρεις κηδεμόνες του παιδιού.

Το παιδί βρέθηκε γυμνό στον δρόμο

Σύμφωνα με την αστυνομία της Πολιτείας της Πενσιλβάνια, το άγνωστων στοιχείων 5χρονο αγόρι εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί της Παρασκευής να περιπλανιέται γυμνό στη μέση του δρόμου, κοντά στη γειτονιά του στον δήμο Σουατάρα.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το παιδί σταμάτησαν για να το βοηθήσουν. Το μόνο που είχε μαζί του ήταν μία πράσινη κουβέρτα λερωμένη με ούρα. Οι πολίτες παρέμειναν δίπλα του μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, οι οποίοι το μετέφεραν σε τοπικό νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε με ποιον τρόπο το παιδί κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα σπίτι-κολαστήριο

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αγόρι προερχόταν από ένα ετοιμόρροπο σπίτι, λίγα οικοδομικά τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε και κατά την έρευνα ήρθαν αντιμέτωποι με εικόνες που περιγράφονται ως εφιαλτικές.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, στο εσωτερικό της κατοικίας επικρατούσαν συνθήκες ακραίας συσσώρευσης αντικειμένων, με σκουπίδια παντού, εκατοντάδες μύγες και ελάχιστο διαθέσιμο χώρο για να κινηθεί κανείς εξαιτίας της ακαταστασίας.

Το δωμάτιο που είχε αναγνωριστεί ως του παιδιού διέθετε προστατευτικό πορτάκι ασφαλείας στην είσοδο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλαπλά πλαστικά δεματικά, μονωτική ταινία και ξύλινες σανίδες βιδωμένες εξωτερικά στην κάσα της πόρτας, ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή του αγοριού.

Οι τοίχοι και τα παράθυρα ήταν καλυμμένα με περιττώματα, ενώ πάνω σε ένα κατεστραμμένο κρεβάτι υπήρχαν υπολείμματα τροφών. Στο πάτωμα ήταν σκορπισμένα σκουπίδια και διάφορα παιδικά παιχνίδια.

Περνούσε το 90% του χρόνου του κλειδωμένο

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το παιδί περνούσε περίπου το 90% του χρόνου του κλειδωμένο μέσα στο σφραγισμένο δωμάτιο. Η τροφή του περιοριζόταν σε μπάρες δημητριακών, δημητριακά, χυμό, γάλα και νερό, τα οποία του έδιναν μέσα από το προστατευτικό πορτάκι.

Οι τρεις ενήλικες που βρίσκονταν στο σπίτι, οι Τάκερ Χίγκι (20 ετών), Τζέιντ Σούι (21 ετών) και Στέφανι Σάφνερ (42 ετών), φέρονται να έκαναν μπάνιο στο παιδί μόνο μία φορά την εβδομάδα, ενώ ορισμένες φορές μεσολαβούσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι τρεις είχαν αναγνωριστεί ως κηδεμόνες του αγοριού, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η ακριβής σχέση τους με το παιδί.

Έμενε έως και τρεις ημέρες συνεχόμενα μέσα στο δωμάτιο

Η Τζέιντ Σούι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το παιδί μπορούσε να παραμένει έως και τρεις συνεχόμενες ημέρες μέσα στο δωμάτιο χωρίς να του επιτρέπεται να βγει. Ως αποτέλεσμα, αναγκαζόταν να κάνει τις σωματικές του ανάγκες στον ίδιο χώρο, με αποτέλεσμα τα περιττώματα να καταλήγουν στους τοίχους.

Από την πλευρά του, ο Τάκερ Χίγκι φέρεται να παραδέχτηκε ότι, κάθε φορά που το παιδί έβγαινε από το δωμάτιο, έπρεπε να κόβουν πέντε έως δέκα πλαστικά δεματικά από το προστατευτικό πορτάκι. Στη συνέχεια τοποθετούσαν καινούρια δεματικά και μονωτική ταινία, ώστε να το ασφαλίζουν ξανά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ενήλικες αγόραζαν τα δεματικά σε μεγάλες ποσότητες από τοπικό κατάστημα, καθώς τα χρησιμοποιούσαν συνεχώς.

Το σπίτι κρίθηκε ακατάλληλο – Συνελήφθησαν οι τρεις κηδεμόνες

Οι άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της κατοικίας, καθώς και η γενικότερη ανθυγιεινή κατάσταση του σπιτιού, οδήγησαν τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες να το κρίνουν ακατάλληλο για κατοίκηση, σύμφωνα με τη nypost.

Οι Τάκερ Χίγκι, Τζέιντ Σούι και Στέφανι Σάφνερ συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο, σύμφωνα με την αστυνομία.