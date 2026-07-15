Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης σε πάρκο της Μελβούρνης, όταν έξι σκύλοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τις ιδιοκτήτριές τους από έναν άνδρα που φέρεται να επιχείρησε να τους επιτεθεί σεξουαλικά, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή. Η εντυπωσιακή καταδίωξη καταγράφηκε σε βίντεο.

Επίθεση σε δύο γυναίκες, ενώ περπατούσαν με τα σκυλιά τους

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ριγκέτι Όβαλ στην περιοχή Κούγιονγκ της Μελβούρνης, όταν δύο γυναίκες περπατούσαν κατά μήκος του Γκάρντινερς Κρικ μαζί με τα σκυλιά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας πετάχτηκε ξαφνικά μέσα από θάμνους και άρπαξε τη μία από τις δύο γυναίκες. Εκείνη κατάφερε να απελευθερωθεί, όμως ο φερόμενος ως δράστης στράφηκε αμέσως προς τη δεύτερη γυναίκα, η οποία επίσης αντιστάθηκε και κατάφερε να τον απωθήσει.

Έξι σκύλοι καταδίωξαν τον ύποπτο

Αμέσως μετά, οι έξι σκύλοι των δύο γυναικών επιτέθηκαν στον άνδρα, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει την προσπάθειά του και να τρέξει για να σωθεί. Ο ύποπτος κατέφυγε σε σήραγγα κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Μόνας Φρίγουεϊ, προσπαθώντας να ξεφύγει.

Βίντεο που τράβηξε μία από τις γυναίκες δείχνει τους έξι σκύλους, από διαφορετικές ράτσες και μεγέθη, να γαβγίζουν ασταμάτητα και να καταδιώκουν τον άνδρα μέσα στο πάρκο.

Μάλιστα, ένας σκύλος ράτσας μπλε χίλερ πήδηξε πάνω στον ύποπτο, δάγκωσε το πόδι του και του έσκισε το παντελόνι. Στο βίντεο ακούγεται ο άνδρας να φωνάζει προς τα σκυλιά, πριν τελικά καταφέρει να διαφύγει.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης, ενώ ο ύποπτος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σύμφωνα με την περιγραφή των Αρχών, πρόκειται για άνδρα αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος φορούσε μαύρη φόρμα, γκρι φούτερ με κουκούλα, λευκές κάλτσες και παντόφλες, ενώ είχε μαζί του ένα μεγάλο, φωτεινό μπλε σακίδιο.

Η αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες ή υλικό από κάμερες ασφαλείας ή κάμερες οχημάτων να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Crime Stoppers.