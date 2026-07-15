Ο ηρωικός πιλότος που προσγείωσε με ασφάλεια ένα αεροσκάφος που είχε υποστεί βλάβη σε ποτάμι της Νέας Υόρκης το 2009 έχει διαγνωστεί με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Ο καπετάνιος Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ ΙΙΙ, 75 ετών, μοιράστηκε την είδηση στην προσωπική του ιστοσελίδα, γράφοντας ότι η διάγνωση έγινε πρόσφατα και ότι η νόσος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

«Προς το παρόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην μου έρχεται εύκολα κάποιο όνομα, ότι ξεχνάω μια ιστορία που μόλις έχω διηγηθεί ή ότι δεν κοιμάμαι τόσο καλά, αλλά βρίσκομαι στην αρχή αυτού του μακρύ ταξιδιού», έγραψε.

Η πτήση 1549 της US Airways προσγειώθηκε στον ποταμό Χάντσον στις 15 Ιανουαρίου 2009, αφού και οι δύο κινητήρες της έπαυσαν να λειτουργούν λόγω σύγκρουσης με σμήνος χηνών λίγο μετά την απογείωση. Και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν.

Η γρήγορη αντίδραση και η ψυχραιμία του Σάλενμπεργκερ θεωρήθηκαν καθοριστικές για την αποτροπή της καταστροφής.

Ο πρώην πιλότος μαχητικού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ από την Καλιφόρνια ανέφερε σε ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του την Τρίτη ότι η διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ «έθεσε υπό αμφισβήτηση το νόημα της υπηρεσίας» και ότι διαπίστωσε ότι «η απάντηση είναι να μιλάμε ανοιχτά» για τη νόσο.

«Με τα χρόνια, όταν οι άνθρωποι με ρωτούσαν για την επιτυχή έκβαση της πτήσης 1549, συνήθιζα να λέω ότι “το θάρρος μπορεί να είναι μεταδοτικό” και εκείνη την ημέρα τους βοήθησε όλους να ενωθούν για να βγάλουν με επιτυχία όλους τους ανθρώπους από το αεροπλάνο», έγραψε ο Σάλενμπεργκερ.

«Τώρα χρειαζόμαστε αυτό το θάρρος για να πολεμήσουμε αυτή την ασθένεια. Πλέον ανήκω σε μια ευρύτερη κοινότητα μαζί με πολλούς από εσάς, και θα δείξουμε θάρρος όλοι μαζί».

Ο Σάλενμπεργκερ είχε 40 χρόνια πτητικής εμπειρίας πριν από την πτήση 1549, σημειώνει το BBC.

Αποσύρθηκε ως πιλότος ένα χρόνο αργότερα, το 2010, και συνεχίζει να υποστηρίζει την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Το 2016, η υποδειγματική του αναγκαστική προσγείωση μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Sully», με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.