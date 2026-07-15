Η Γαλλία γιόρτασε την Ημέρα της Βαστίλης με μια ειδική εκδήλωση αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε πάνω σε στρατιωτικό όχημα σε ρόλο αρχιστράτηγου, χρησιμοποιώντας, όπως ειπώθηκε από Ευρωπαίους αναλυτές, τους εορτασμούς για να αναδείξει τις αυξανόμενες αμυντικές φιλοδοξίες της Ευρώπης μπροστά στους δεκάδες ηγέτες που τον πλαισίωσαν κατά τη διάρκεια της εθνικής γιορτής. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλο μέρος της ελκυστικότητας της Γαλλίας στα μάτια των συμμάχων της βασίζεται στην ανεξάρτητη πυρηνική της αποτροπή, η οποία ολοένα και περισσότερο θεωρείται η μοναδική πραγματικά αξιόπιστη εγγύηση της Ευρώπης απέναντι σε μια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή.

Σε έντονη αντίθεση με τη Μεγάλη Βρετανία, την άλλη πυρηνική δύναμη της Ευρώπης, η πλήρης ανεξαρτησία της Γαλλίας στα πυρηνικά ζητήματα και η ικανότητά της να χρησιμοποιήσει την αποτρεπτική της ισχύ δεν έχουν ποτέ τεθεί σοβαρά υπό αμφισβήτηση. Το Παρίσι έχει διαχρονικά δώσει προτεραιότητα στην πλήρη πολιτική και τεχνολογική κυριαρχία, επιλέγοντας να μην συμμετέχει στην Ομάδα Πυρηνικού Σχεδιασμού του ΝΑΤΟ και διασφαλίζοντας τεχνική αυτονομία, χωρίς εξάρτηση από εξωτερικούς εταίρους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην τελευταία του ομιλία προς τις ένοπλες δυνάμεις, ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού, υπόσχεση που είχε δώσει με την ανάληψη της προεδρίας του το 2017. Και πρόσθεσε με νόημα:

«Η Ευρώπη βρίσκεται στη διαδικασία να γίνει μια δύναμη που στηρίζεται στα κράτη που την απαρτίζουν, σέβεται τις κυρίαρχες αποφάσεις τους, αλλά αναλαμβάνει να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να ενεργεί ενωμένη. Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το εξής: ναι, η ειρήνη είναι ο στόχος μας. Ναι, τιμούμε την ελευθερία και το δίκαιο. Ναι, είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για να τα υπερασπιστούμε πάντοτε, ακόμη και με τίμημα το αίμα, αν χρειαστεί».

Η Γαλλία υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η πυρηνική της αποτροπή έχει ευρωπαϊκή διάσταση, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να καταφύγει στη χρήση πυρηνικών όπλων εάν απειλούνταν τα ζωτικά της συμφέροντα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Τα τελευταία χρόνια, το Παρίσι έχει καλέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του να συμμετάσχουν σε μια στρατηγική συζήτηση σχετικά με το πώς οι γαλλικές πυρηνικές δυνατότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν πιο άμεσα στην προστασία της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία αυτή κορυφώθηκε με την πρόσκληση προς ευρωπαϊκά κράτη να συμμετάσχουν στην προωθημένη αποτροπή πρόταση που έγινε δεκτή από αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η συμμετοχή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συνεκπαίδευση με τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις σε ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής και, ενδεχομένως, τη φιλοξενία μαχητικών Rafale εξοπλισμένων με πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά απίθανο οι εξελίξεις αυτές να οδηγήσουν σε οποιαδήποτε «ευρωπαϊκοποίηση» του ελέγχου της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα για την ανάπτυξη και τη χρήση της ανήκει στον εκάστοτε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι εξίσου αμφίβολο ότι η Γαλλία θα συνέβαλλε στη διάδοση πυρηνικών δυνατοτήτων σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι θα απεμπολούσε το καθεστώς της ως της μοναδικής πυρηνικής δύναμης της Ένωσης και, μαζί με αυτό, ένα ιδιαίτερα πολύτιμο μέσο πολιτικής επιρροής.

Ο Μακρόν αποχωρεί σε λίγους μήνες από την προεδρία και κατά δήλωσή του και από την πολιτική. Έγραψε άλλωστε ούτως ή άλλως ιστορία αφού σε ηλικία 39 ετών, έγινε ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της Γαλλίας. Η θητεία του στιγματίστηκε από πολλαπλές κρίσεις. Μια απ’ αυτές, τα Κίτρινα Γιλέκα, το κίνημα που το 2018 βύθισε τη Γαλλία στο χάος και σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας άφησε πίσω του έντονη δυσαρέσκεια για το Ελιζέ. Η τελευταία του ομιλία μπροστά σε ένα τόσο σημαντικό ακροατήριο ήταν αυτή για την οποία θέλει να τον θυμούνται. Ότι ήταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προωθώντας ενεργά την ενίσχυση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι αφήνει τη χώρα δυνατή στρατιωτικά διότι η επόμενη ημέρα στη Γαλλία κανείς δεν είναι βέβαιος αν θα είναι καλύτερη ή χειρότερη. Το σίγουρο είναι ότι με τον νέο ένοικο θα είναι διαφορετική.