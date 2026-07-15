Μια πρωτοφανής έξαρση μυγών έχει μετατρέψει την καθημερινότητα των κατοίκων της παραθαλάσσιας πόλης Λανέλι στη νότια Ουαλία σε πραγματικό εφιάλτη, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια «βιβλική» πληγή που επιδεινώνεται όσο οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται.

Οι κάτοικοι περιγράφουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε αδυνατούν να μαγειρέψουν χωρίς σμήνη μυγών να προσγειώνονται συνεχώς στο φαγητό τους. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι θαμώνες των τοπικών παμπ και μπαρ, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύπτουν τα ποτήρια τους με σουβέρ, προκειμένου να αποτρέψουν τα έντομα από το να πέσουν μέσα στα ποτά τους.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, υπεύθυνο για το πρόβλημα είναι ένα κοντινό κέντρο ανακύκλωσης, ενώ υποστηρίζουν ότι η περιοχή ταλαιπωρείται από την παρουσία των μυγών εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Όπως αναφέρουν, το 2018 η κατάσταση ήταν ήδη σοβαρή, ωστόσο η φετινή χρονιά είναι μακράν η χειρότερη, καθώς η Ουαλία βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα. Τον περασμένο μήνα, μάλιστα, καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία Ιουνίου στην ιστορία της χώρας, όταν στο Κάρντιφ το θερμόμετρο έφτασε τους 35,9 βαθμούς Κελσίου.

Οι κάτοικοι δοκιμάζουν κάθε μέσο, αλλά οι μύγες επιστρέφουν

Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση των εντόμων, πολλοί έχουν τοποθετήσει παγίδες για μύγες και έχουν προμηθευτεί ηλεκτρικές συσκευές εξόντωσης. Ωστόσο, όπως λένε, ακόμα και τα καταστήματα έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα εντομοαπωθητικών, ενώ οι μύγες συνεχίζουν να εμφανίζονται ασταμάτητα.

Η 20χρονη, Πέιτζ Ρίτσαρντς, υπεύθυνη του Seaside Sports and Social Club, δήλωσε ότι τα έντομα βρίσκονται παντού και πως κανένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αποδίδει ουσιαστικά.

Όπως εξήγησε, έχουν τοποθετήσει ειδικές κολλητικές ταινίες που γεμίζουν γρήγορα με μύγες, ενώ αγόρασαν και ηλεκτρική συσκευή εξόντωσης, χωρίς όμως να καταφέρουν να περιορίσουν το πρόβλημα.

Η ίδια ανέφερε ακόμα ότι στο κατάστημα έχουν εγκαταστήσει ανεμιστήρες στα τραπέζια για να απομακρύνουν τις μύγες από τους πελάτες. Εμπνεύστηκε, όπως είπε, την ιδέα από την Ισπανία, όπου χρησιμοποιείται αντίστοιχη πρακτική. Παρότι βοηθά σε κάποιο βαθμό, οι μύγες παραμένουν κάτω από τα τραπέζια. Σύμφωνα με την ίδια, πολλοί επισκέπτονται τον χώρο για να ξεφύγουν από τις μύγες στα σπίτια τους, όμως τελικά τις βρίσκουν παντού, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τόσο ενοχλητική όσο και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

«Αν σκοτώσεις 100, επιστρέφουν άλλες 100»

Ο 42χρονος σοβατζής, Καρλ Φίλιπς, περιέγραψε την κατάσταση ως «πληγή βιβλικών διαστάσεων», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι για κάθε 100 μύγες που εξοντώνονται, άλλες τόσες εμφανίζονται ξανά. Όπως ανέφερε, ακόμα και τη νύχτα, όταν προσπαθεί να κοιμηθεί, οι μύγες προσγειώνονται στο κεφάλι του.

Από την πλευρά του, ο συνταξιούχος χαλυβουργός, Τζον Τόμας, αστειεύτηκε ότι ο γιος του έχει κρεμάσει τόσο πολλές κολλητικές ταινίες για μύγες, ώστε το σπίτι μοιάζει να έχει κουρτίνες. Όπως είπε, τον αποκαλούν «δολοφόνο των μυγών», όμως εκείνες συνεχίζουν να επιστρέφουν.

Η σύζυγός του, η 72χρονη Αν Τόμας, περιέγραψε ότι είναι αδύνατο να ετοιμάσει κανείς φαγητό χωρίς να προσγειώνονται πάνω του μύγες. Όπως είπε, όταν η οικογένειά της επισκέφθηκε το σπίτι για γεύμα, τα έντομα έπεφταν συνεχώς πάνω στα πιάτα τους, με αποτέλεσμα να δηλώσουν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Οι κάτοικοι σημειώνουν, επίσης, ότι τα καταστήματα της Λανέλι έχουν εδώ και καιρό εξαντλήσει τα αποθέματα εντομοκτόνων σπρέι, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, δεν είχαν ιδιαίτερο αποτέλεσμα απέναντι στα επίμονα έντομα. Μάλιστα, στις τοπικές παμπ κυκλοφορεί πλέον το αστείο πως όποιος καταφέρει να αποφύγει τις μύγες λέει: «Δεν υπάρχουν μύγες πάνω μου».

«Περιμένω τον χειμώνα μόνο και μόνο για να εξαφανιστούν»

Η 69χρονη Γκιλ Φίλιπς έχει τοποθετήσει σίτες σε παράθυρα και πόρτες της διώροφης κατοικίας της, την οποία αγόρασε μέσω του Amazon. Όπως εξηγεί, παρότι οι σίτες βοηθούν, οι μύγες εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπο να μπαίνουν στο σπίτι.

Η ίδια αγόρασε, επίσης, μια ηλεκτρική συσκευή εξόντωσης αξίας 30 λιρών και κολλητικές ταινίες, όμως δηλώνει ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να ετοιμάσει ούτε ένα γεύμα στην κουζίνα χωρίς να πέφτουν μύγες στο φαγητό.

Μητέρα τριών παιδιών, η Γκιλ Φίλιπς, αναφέρει ότι, έπειτα από δέκα χρόνια συμβίωσης με το πρόβλημα, έχει γίνει σχεδόν ειδική στη συμπεριφορά των εντόμων. Όπως λέει, οι μύγες δεν πετούν σε μεγάλο ύψος και προτιμούν να κινούνται κοντά στο έδαφος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν φτάνουν συνήθως στην κρεβατοκάμαρά της, τον μοναδικό χώρο όπου αισθάνεται ασφαλής.

Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει ότι έχει κουραστεί από την κατάσταση, όπως και ολόκληρο το χωριό. Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο κατά τη διάρκεια της ζέστης και περιμένει τον χειμώνα μόνο και μόνο για να απαλλαγεί από τις μύγες. Προσθέτει, επίσης, ότι οι κάτοικοι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα στο δημοτικό συμβούλιο, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας του Συμβουλίου της Κομητείας Κάρμαρθενσαϊρ, Άλεντ Βον Όουεν, δήλωσε ότι οι ανησυχίες των κατοίκων και των επιχειρήσεων σε περιοχές της Λανέλι σχετικά με την αυξημένη παρουσία μυγών αποτελούν προτεραιότητα για τις Αρχές.

Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγείας και Δημόσιας Προστασίας πραγματοποίησαν επανειλημμένες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, εξετάζοντας πιθανούς χώρους προέλευσης των εντόμων, παρακολουθώντας την κατάσταση, συνεργαζόμενες με τις τοπικές κοινότητες και παρέχοντας άμεση υποστήριξη όπου χρειάζεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί συνεργασία πολλών φορέων, με το συμβούλιο να εργάζεται στενά με την υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας, η οποία εποπτεύει τους αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης αποβλήτων της περιοχής, καθώς και με άλλους αρμόδιους οργανισμούς, ώστε να διερευνηθούν όλοι οι πιθανοί παράγοντες που συμβάλλουν στο πρόβλημα και να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου.

Ο Άλεντ Βον Όουεν τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και πως οποιαδήποτε συμπεράσματα θα βασιστούν αποκλειστικά σε αποδεικτικά στοιχεία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και πόροι έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης, με καθημερινές επιθεωρήσεις και συνεχή διερεύνηση του φαινομένου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ως προληπτικό μέτρο, το Συμβούλιο της Κομητείας έχει επανεξετάσει τις εργασίες αποστράγγισης και καθαρισμού, ενώ πραγματοποίησε ελέγχους στις υποδομές αποχέτευσης και στοχευμένες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγραμματισμένα έργα καθαρισμού των δικτύων αποστράγγισης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα συστήματα αποχέτευσης των δρόμων συμβάλλουν στην εκτεταμένη προσβολή από μύγες.

Οι τοπικές αρχές υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και τον περιορισμό της όχλησης.