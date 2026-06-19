Σε τροχιά πολεμικής ετοιμότητας μπαίνει η Ολλανδία, προχωρώντας σε μια στρατηγική κίνηση υψηλού ρίσκου στη Μέση Ανατολή. Με επίσημη ανακοίνωση, το Άμστερνταμ γνωστοποίησε την ανακατεύθυνση φρεγάτας αντιαεροπορικής άμυνας προς τα Στενά του Ορμούζ, με στόχο τη συμμετοχή της σε πιθανή διεθνή αποστολή.



Το πολεμικό πλοίο πλέει τώρα στον Ινδικό-Ειρηνικό και θα χρειαστεί εβδομάδες για να φτάσει στον προορισμό του, όπως δήλωσε στο κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Ντίλαν Γεσιλγκιόζ-Ζεγκέριους, φανερώνοντας την κρισιμότητα των στιγμών.



Οι μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών έχουν αυξηθεί από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αυτή την εβδομάδα, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια που εκφράζουν εκπρόσωποι του ναυτιλιακού και ασφαλιστικού κλάδου, οι οποίοι έχουν ζητήσει την επείγουσα αποστολή πλοίων αποναρκοθέτησης στη θαλάσσια οδό.



Η Γαλλία και η Βρετανία προωθούν σχέδια για μια πολυεθνική ναυτική αποστολή, αλλά διπλωμάτες αναφέρουν ότι το Ιράν έχει εκφράσει έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στη θαλάσσια οδό.



Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι αποστέλλει δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή στρατιωτική αποστολή στα Στενά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.