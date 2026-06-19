Μια πρωτοφανής σύγκρουση κορυφής ξέσπασε στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαλύπτοντας τα βαθιά ρήγματα μεταξύ των ηγετών για τη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία. Η πρόσφατη, δραματική νυχτερινή σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να επιτίθενται ανοιχτά κατά της στρατηγικής της ΕΕ απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν.



Αιτία της έντασης στάθηκαν οι μυστικές διπλωματικές επαφές που είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τη Μόσχα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο προθάλαμος του Κόστα ήρθε σε επικοινωνία με Ρώσους αξιωματούχους δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες. Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε την οργή πολλών ηγετών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το παρασκήνιο από τα ΜΜΕ.



«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις» δήλωσε κοφτά ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μιχάλ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Οι εισηγήσεις ότι χρειάζονται εναλλακτικά κανάλια ή κρυφές διπλωματικές οδοί είναι λανθασμένες… Η ιστορία προσφέρει μια σαφή προειδοποίηση για τις προσπάθειες επιδίωξης εναλλακτικών διαπραγματευτικών πλαισίων με δικτάτορες».



Η δίωρη παράταση της κεκλεισμένων των θυρών συζήτησης, όπου απαγορεύτηκαν ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα, ανέδειξε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά, Γαλλία και Γερμανία ξεκαθάρισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η θέση τους είναι σαφής: όταν έρθει η ώρα, τα ηνία πρέπει να αναλάβει η ισχυρή τριάδα των «E3» (Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία). Από την άλλη, μια μεγάλη ομάδα χωρών στήριξε τον Κόστα, θεωρώντας ότι η ΕΕ πρέπει να έχει θεσμικό ρόλο.

«Το πρώτο ερώτημα είναι αν ο Πούτιν θέλει να διαπραγματευτεί. Μέχρι τότε… κανένας άλλος εκτός από τον Κόστα δεν μπορεί να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ Ντε Βέβερ, συμπληρώνοντας: «Αν δείξει προθυμία για διαπραγμάτευση, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε ξανά πώς θα προχωρήσουμε».



Το διπλωματικό θρίλερ περιπλέκεται καθώς η Ιταλία και η Πολωνία νιώθουν παραγκωνισμένες από τις διεργασίες της τριάδας. Παράλληλα, διπλωμάτης μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας χαρακτήρισε τη στάση του Κόστα «άκρως αντιεπαγγελματική» επειδή απέκρυψε τις επαφές του με τη Ρωσία.



Από την πλευρά του, το περιβάλλον του Κόστα αμύνθηκε, τονίζοντας ότι οι κλήσεις «είχαν τον απλό στόχο της δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας ώστε, όταν έρθει η στιγμή, να υπάρχει ένα διπλωματικό κανάλι με τη Ρωσία για την υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ» και διευκρίνισε ότι έγιναν μετά από σχετικό αίτημα του Ζελένσκι, σύμφωνα με το Politico.



Η αγωνία στην Ευρώπη κορυφώνεται, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφει ξανά την προσοχή του στην Ουκρανία, με το μεγάλο ερώτημα να παραμένει: ποιος θα μιλήσει τελικά εξ ονόματος της Ευρώπης;