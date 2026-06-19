Ο Γκόντφρι Μπαγκούμα δεν διστάζει να δηλώσει ο ίδιος αυτό που κάποτε έγινε γνωστό σε όλη την Ουγκάντα: ότι είναι «ο πιο άσχημος άνθρωπος στον κόσμο». Παρά τον τίτλο που απέκτησε το 2002, ο 63χρονος σήμερα άνδρας δεν τον αντιμετώπισε ως κατάρα, αλλά ως πηγή αυτοπεποίθησης, καθώς ζει με μια εξαιρετικά σπάνια και απειλητική για τη ζωή ασθένεια, γνωστή ως ινοδυσπλασία οστεοποιητική προϊούσα (FOP), ή αλλιώς «νόσος του πέτρινου ανθρώπου».

Η ιστορία του παρουσιάζεται σε αποκλειστικό απόσπασμα της νέας εκπομπής «Most Extreme Humans», η οποία προβάλλεται από το TLC και καταγράφει τις ζωές ανθρώπων με σπάνιες ιατρικές παθήσεις που καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες.

Πώς κέρδισε τον τίτλο του πιο άσχημου ανθρώπου στην Ουγκάντα

Το 2002, ο Γκόντφρι Μπαγκούμα συμμετείχε σε διαγωνισμό για την ανάδειξη του πιο άσχημου ανθρώπου στην Ουγκάντα και αναδείχθηκε νικητής. Ενώ για τους περισσότερους ένας τέτοιος τίτλος θα ήταν οδυνηρός, ο ίδιος το είδε διαφορετικά.

«Όταν κέρδισα τον τίτλο του πιο άσχημου ανθρώπου, είπα στον εαυτό μου: αυτός είμαι. Έχω φτάσει μέχρι εδώ και εξακολουθώ να είμαι χρήσιμος για κάτι. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση», αναφέρει σε απόσπασμα από τη νέα εκπομπή, που μεταδίδεται την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Τι είναι η ινοδυσπλασία οστεοποιητική προϊούσα (FOP)

Η νόσος από την οποία πάσχει ο Γκόντφρι Μπαγκούμα προκαλεί σταδιακή μετατροπή των μυών και των συνδετικών ιστών σε οστά. Η διαδικασία αρχίζει από την παιδική ηλικία, όταν ο αυχένας και οι ώμοι ακινητοποιούνται και στη συνέχεια επεκτείνεται στα άκρα, περιορίζοντας ολοένα περισσότερο την κινητικότητα.

Εάν οι μύες γύρω από το στόμα και τη γνάθο μετατραπούν σε οστικό ιστό, μπορεί να παρεμποδιστούν η ομιλία και η λήψη τροφής, ενώ η ανάπτυξη οστών γύρω από τον θώρακα μπορεί να περιορίσει την αναπνοή.

«Αυτή η ασθένεια επιτίθεται στους μύες. Αναπτύσσονται και μετατρέπονται σε οστά και υπάρχει πολύς πόνος», δήλωσε ο Μπαγκούμα.

Αυτό που καθιστά την ασθένεια ακόμη πιο επικίνδυνη είναι ότι οποιοσδήποτε τραυματισμός, όπως μια πτώση ή μια χειρουργική επέμβαση, αλλά ακόμη και ιογενείς λοιμώξεις όπως η γρίπη, μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων οστών. Ακόμη και ενέσεις, όπως τα εμβόλια ή η τοπική αναισθησία στον οδοντίατρο, ενδέχεται να προκαλέσουν επιπλέον οστική ανάπτυξη.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και το οίδημα, καθώς τα νέα οστά πιέζουν τα λεμφικά αγγεία, εμποδίζοντας τη φυσιολογική ροή του λεμφικού υγρού και προκαλώντας συσσώρευση υγρού στα άκρα.

Η πάθηση είναι εξαιρετικά σπάνια, επηρεάζοντας έναν άνθρωπο ανά εκατομμύριο παγκοσμίως, ενώ έχουν καταγραφεί μόνο μερικές εκατοντάδες περιστατικά.

Οι διαθέσιμες θεραπείες για τη σπάνια ασθένεια

Τα άτομα με ινοδυσπλασία οστεοποιητική προϊούσα έχουν ορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα φάρμακο που περιορίζει τη δημιουργία νέων οστών, το οποίο εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) το 2023.

Οι ασθενείς μπορεί επίσης να λαμβάνουν αντιβιοτικά λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης λοιμώξεων του αναπνευστικού, καθώς και κορτικοστεροειδή για την ανακούφιση από τον πόνο και το οίδημα. Παράλληλα, χρειάζονται ειδικά παπούτσια και νάρθηκες, ώστε να μπορούν να περπατούν και να διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους, καθώς η οστική σκλήρυνση περιορίζει σταδιακά την κίνηση των άκρων.

Η ζωή του Γκόντφρι Μπαγκούμα και οι διακρίσεις που βίωσε

Ο Γκόντφρι Μπαγκούμα γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της Ουγκάντας, όπου ήρθε αντιμέτωπος με χλευασμό και διακρίσεις. Όπως αναφέρει στο νέο επεισόδιο, πολλοί άνθρωποι τον αποκαλούσαν «γορίλα», ενώ άλλοι τον φώναζαν «μαϊμού» ή «μπαμπουίνο».

«Με τα χρόνια πολλοί άνθρωποι με αποκαλούσαν “γορίλα”. Άλλοι με λένε “μαϊμού”, άλλοι “μπαμπουίνο”. Είναι φυσιολογικό. Έχω συνηθίσει πλέον», λέει χαρακτηριστικά.

Τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εμφανίστηκαν όταν ήταν 10 ετών, καθώς παρατήρησε ένα ασυνήθιστο πρήξιμο στο μάγουλό του. Ωστόσο, παρέμεινε χωρίς διάγνωση μέχρι την ενήλικη ζωή του και στο μεταξύ απέκτησε οκτώ παιδιά, εκ των οποίων τα έξι με τη γυναίκα της ζωής του, τη Ναμάντε Κέιτ.

«Της είπα ότι δεν επέλεξα να μοιάζω έτσι και ότι, αν θεωρεί πως είμαι βάρος, είναι ελεύθερη να με αφήσει», είχε δηλώσει παλαιότερα στο KFM.

Η ίδια, μιλώντας στο Barcroft, είχε αναφέρει: «Ο Γκόντφρι δεν είναι όμορφος εξωτερικά, αλλά έχει καλή καρδιά. Εύχομαι οι άνθρωποι να τον έβλεπαν όπως τον βλέπω εγώ».

Η διάγνωση και η απόφαση να μην αφήσει την ασθένεια να τον καθορίσει

Πριν από περίπου μία δεκαετία, ο δρ Τόνι Γουίλσον, επικεφαλής της Ιατρικής στο Νοσοκομείο Μπαράρα της Ουγκάντας, πραγματοποίησε μαγνητική τομογραφία και τελικά έθεσε τη διάγνωση. Παράλληλα, τον διαβεβαίωσε ότι η πάθηση δεν μπορούσε να μεταδοθεί στα παιδιά του.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Γκόντφρι Μπαγκούμα αρνήθηκε να επιτρέψει στην ασθένεια να τον καθορίσει. Ασχολήθηκε με τη μουσική, τη motivational ομιλία και την κωμωδία, ενώ μεταφέρει μηνύματα αυτοαποδοχής και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ξεπερνούν τις δυσκολίες και τις συστημικές διακρίσεις.

Η ιστορία του παρουσιάζεται στη νέα εκπομπή του TLC «Most Extreme Humans», η οποία καταγράφει τις ζωές ανθρώπων που ζουν με σπάνιες ιατρικές παθήσεις και καταφέρνουν να υπερβούν τις πιθανότητες.