Μια σειρά από αποκαλύψεις για όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό των αεροπορικών πληρωμάτων έκανε η πρώην αεροσυνοδός Άμπι Ρόουζ, η οποία περιέγραψε την έντονη κοινωνική ζωή μεταξύ πιλότων και αεροσυνοδών, υποστηρίζοντας ότι οι ερωτικές σχέσεις και οι περιστασιακές γνωριμίες ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένες. Η 34χρονη, που σήμερα δραστηριοποιείται ως μοντέλο στο OnlyFans, μίλησε για την εμπειρία της από τα χρόνια που εργαζόταν στις αερογραμμές, κάνοντας λόγο για μια κουλτούρα έντονων γνωριμιών, νυχτερινών εξόδων και συχνών σχέσεων μεταξύ μελών των πληρωμάτων.

Η ίδια περιέγραψε ένα περιστατικό που έζησε ενώ εργαζόταν σε αμερικανική αεροπορική εταιρεία το 2014, αναφέροντας ότι είχε σχέση με έναν πιλότο και ότι κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, όταν ο συγκυβερνήτης αποχώρησε προσωρινά από το πιλοτήριο, ο σύντροφός της την κάλεσε μέσα. Όπως δήλωσε στην The Sun, το περιστατικό διήρκεσε λίγα λεπτά και συνέβη αυθόρμητα. Σύμφωνα με την ίδια, τα περισσότερα συστήματα του αεροσκάφους λειτουργούν αυτόματα, ενώ ο πιλότος συνέχιζε να εκτελεί τα απαραίτητα καθήκοντά του ώστε η πτήση να παρακολουθείται κανονικά. Η Άμπι ανέφερε επίσης ότι θεωρεί πως ο σύντροφός της είχε ενημερώσει τον κυβερνήτη ώστε να έχουν λίγο περισσότερο χρόνο.

Οι ισχυρισμοί της δεν αποτέλεσαν έκπληξη για όσους έχουν εργαστεί στον χώρο. Η πρώην αεροσυνοδός Σκάι Τέιλορ, 50 ετών, θυμήθηκε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια στάσης πληρώματος σε ξενοδοχείο στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, το οποίο χαρακτήρισε ως επίκεντρο έντονης διασκέδασης. Όπως είπε, απέδιδε το κλίμα στο κρασί και στην έλλειψη οξυγόνου λόγω του μεγάλου υψομέτρου της πόλης. Η ίδια ανέφερε ότι κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε από τα όριά της και προτίμησε να αποχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, η εν ενεργεία αεροσυνοδός Νοέλ, γνωστή στο διαδίκτυο ως «Flying Noelle», σχολίασε ότι χρησιμοποιούσε τις πτήσεις σαν εφαρμογή γνωριμιών, αποκαλώντας τις «Tinder στον αέρα». Ανέφερε μάλιστα ότι κάποιος της είχε προσφέρει 1.000 δολάρια για ένα ζευγάρι καλσόν που είχε φορέσει σε δεκάωρη υπερατλαντική πτήση.

Η Λέιντι Τζέινι, 50 ετών, η οποία εργάστηκε επί δύο δεκαετίες στον χώρο, υποστήριξε ότι οι εναλλαγές συντρόφων ήταν πολύ συνηθισμένες μεταξύ των πληρωμάτων, καθώς ορισμένοι θεωρούσαν πως ουσιαστικά πληρώνονταν για να διασκεδάζουν.

Μία ανώνυμη αεροσυνοδός θυμήθηκε συνάδελφό της που είχε διαφορετικό ραντεβού μέσω Tinder σε κάθε πόλη όπου προσγειωνόταν. Η Άμπι επιβεβαίωσε ότι αυτή ήταν και η δική της εμπειρία. Όπως είπε, η κουλτούρα των περιστασιακών γνωριμιών ήταν πολύ ισχυρή ανάμεσα στους αεροσυνοδούς. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνη και οι συνάδελφοί της χρησιμοποιούσαν εφαρμογές όπως το Tinder και το Grindr αμέσως μόλις είχαν τη δυνατότητα, ενώ αν γνώριζαν κάποιον ελκυστικό επιβάτη, του έδιναν το τηλέφωνό τους περιμένοντας μήνυμα αργότερα. Άλλες φορές, επιβάτες τους άφηναν τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε χαρτοπετσέτες πριν αποβιβαστούν.

Η Άμπι δήλωσε επίσης ότι ήταν συνηθισμένο οι αεροσυνοδοί να φλερτάρουν με επιβάτες που τους άρεσαν, προσφέροντας συχνά δωρεάν ποτά. Όπως ανέφερε, η στολή λειτουργούσε ιδιαίτερα ελκυστικά, ενώ η ίδια απολάμβανε την ένταση που δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης πριν από μια μετέπειτα συνάντηση.

Η πρώην αεροσυνοδός αποκάλυψε ότι ανήκε σε μια παρέα αεροσυνοδών και πιλότων που διασκέδαζαν έντονα μετά τις πτήσεις, παραμένοντας στα μπαρ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως είπε, προσπαθούσε πάντα να βρίσκεται με το πιο διασκεδαστικό πλήρωμα και με πιλότους που αναλάμβαναν τα έξοδα, καθώς οι αποδοχές τους ήταν πολύ υψηλότερες. Αντίθετα, απέφευγαν εκείνους που επέστρεφαν κατευθείαν στο ξενοδοχείο χωρίς να συμμετέχουν στις εξόδους.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι πιλότοι ήταν εκείνοι που προκαλούσαν τα περισσότερα προβλήματα στις προσωπικές τους σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι το 90% απατούσε τους συντρόφους ή τις συζύγους τους. Θυμήθηκε μάλιστα ότι είχε σύντομη σχέση με πιλότο που συνέχιζε να της αφήνει μηνύματα, μέχρι που ανακάλυψε ότι ήταν παντρεμένος. Όπως είπε, οι πιλότοι είχαν τη φήμη των άπιστων, ενώ οι συνεχείς γνωριμίες δημιουργούσαν συχνά δράματα, διαζύγια και συγκρούσεις.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι οι γυναίκες συχνά πλησίαζαν τους πιλότους, ιδιαίτερα τους πιο εμφανίσιμους, δίνοντάς τους αριθμούς τηλεφώνου κατά την αποβίβαση. Υποστήριξε ακόμη ότι μία φίλη της είχε σχέσεις με περίπου δέκα διαφορετικούς πιλότους.

Ωστόσο, οι σχέσεις αυτές δεν είχαν πάντα ευτυχή κατάληξη. Η Άμπι θυμήθηκε την περίπτωση μιας αεροσυνοδού που διατηρούσε σχέση με πιλότο και αργότερα ανακάλυψε ότι εκείνος είχε σύντροφο. Σύμφωνα με την περιγραφή της, η άλλη γυναίκα αντέδρασε δημοσιεύοντας αγγελία στο Craigslist με τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της αεροσυνοδού, αναφέροντας ότι μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της για ερωτικές υπηρεσίες. Η Άμπι χαρακτήρισε το περιστατικό ως τη χειρότερη πράξη εκδίκησης που θυμόταν.

Αν και το Γιοχάνεσμπουργκ θεωρείται από πολλούς ο απόλυτος προορισμός για διασκέδαση μεταξύ των πληρωμάτων, η ίδια υποστήριξε ότι στις ΗΠΑ τα πιο ξέφρενα περιστατικά συνέβαιναν σε μικρές πόλεις. Ως πιο αξέχαστη στάση ανέφερε τη Μινεάπολη της Μινεσότα, όπου, όπως είπε, ο κυβερνήτης πλήρωσε όλα τα ποτά και αργότερα βρέθηκαν μαζί. Θυμήθηκε επίσης έντονες βραδιές στο Λας Βέγκας, ενώ ανέφερε ότι συνάδελφός της είχε σχέση με άτομο που συνδεόταν με την ομάδα μπάσκετ Ντένβερ Νάγκετς, με αποτέλεσμα κατά την άφιξή τους να τους παραλαμβάνει λιμουζίνα και να ακολουθούν βραδιές με σαμπάνια και πάρτι.

Τα τελευταία χρόνια αρκετά μέλη πληρωμάτων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας λόγω της συμπεριφοράς τους, παρά τον αυστηρό κανονισμό που απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ δώδεκα ώρες πριν από την εργασία. Πριν από δύο εβδομάδες, ένας αεροσυνοδός βρέθηκε γυμνός να χορεύει στην τουαλέτα της business class σε πτήση της British Airways από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Χίθροου, ενώ υπήρξαν ισχυρισμοί ότι είχε κάνει χρήση ουσιών.

Τον Αύγουστο, ο 52χρονος πιλότος της Southwest Airlines, Ντέιβιντ Άλσοπ από το Νιου Χάμσαϊρ, απολύθηκε αφού εμφανίστηκε στην εργασία του υπό την επήρεια αλκοόλ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η μυρωδιά προερχόταν από τσίχλες νικοτίνης. Τον ίδιο μήνα, άλλος πιλότος φέρεται να γδύθηκε στο λόμπι ξενοδοχείου έπειτα από ξέφρενο πάρτι στο Πράσινο Ακρωτήρι που διήρκεσε έως τις 2:30 τα ξημερώματα.

Το 2023, ο παντρεμένος πιλότος Μάικ Μπίτον απολύθηκε αφού καυχήθηκε σε συνάδελφό του για όσα συνέβησαν σε πάρτι με αλκοόλ και ναρκωτικά, γεγονός που καταγγέλθηκε στη British Airways. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε αναφέρει ότι συμμετείχε σε πάρτι μαζί με δύο αεροσυνοδούς κατά τη διάρκεια του οποίου εκείνες χόρευαν γυμνόστηθες.

Ανάμεσα στα πιο αμφιλεγόμενα περιστατικά που έχουν καταγραφεί στον χώρο ήταν και η καμπάνια της βιετναμέζικης αεροπορικής εταιρείας Vietjet το 2017, όταν διοργάνωσε φωτογραφίσεις με μπικίνι στις οποίες συμμετείχαν αεροσυνοδοί της, στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.