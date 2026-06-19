Η ηθοποιός Ντέιβι Τσέις γνώρισε την επιτυχία σε παιδική ηλικία το 2002, όταν ενσάρκωσε τη Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία «The Ring», έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του σύγχρονου κινηματογραφικού τρόμου. Παράλληλα, αγαπήθηκε από το κοινό για τη φωνή της Λίλο στην επιτυχημένη ταινία της Disney «Lilo & Stitch» και στη συνέχεια της τηλεοπτικής σειράς, ενώ δάνεισε τη φωνή της και στην Τσιχίρο Ογκίνο στην ταινία «Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων». Το 2006 υποδύθηκε τη Ρόντα Βόλμερ σε 32 επεισόδια της σειράς «Big Love» με τη Χλόη Σεβινί, που επικεντρωνόταν σε μια πολυγαμική οικογένεια Μορμόνων. Εμφανίστηκε επίσης στα «Donnie Darko», «Beethoven’s 5th», «Sabrina the Teenage Witch», «ER» και «Mercy».

Η ηθοποιός απομακρύνθηκε σταδιακά από τα φώτα της δημοσιότητας το 2013 και αποσύρθηκε πλήρως από τη δημόσια ζωή το 2017, όταν έκανε και την τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αναφορές ότι ζούσε στους δρόμους, με την ετεροθαλή αδελφή της και μάνατζέρ της να αναζητούν απεγνωσμένα ίχνη της σε κοινότητες αστέγων. Ένας άνδρας που παρουσιάστηκε ως σύντροφός της, ο Ρόι Ερνάντες, δημιούργησε καμπάνια στο GoFundMe μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο στις αρχές Ιουνίου, αν και η μάνατζέρ της εμφανίστηκε επιφυλακτική, δηλώνοντας: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ντέιβι διαθέτει λογαριασμό εμπιστεύματος στο SAG που καλύπτει όλα τα έξοδα».

Ο πρόωρος θάνατος της Ντέιβι Τσέις προστέθηκε σε μια σειρά τραγικών απωλειών ηθοποιών που είχαν συνδεθεί με ταινίες τρόμου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Χέδερ Ο’Ρουρκ, η οποία έγινε γνωστή σε ηλικία μόλις έξι ετών ως Κάρολ Αν Φρίλινγκ στην τριλογία «Poltergeist». Η ηθοποιός καθιερώθηκε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του είδους, ωστόσο πέθανε σε ηλικία 12 ετών, λίγους μήνες πριν από την κυκλοφορία του «Poltergeist III» το 1988. Η Χέδερ Ο’Ρουρκ υπέστη σηπτικό σοκ λόγω απόφραξης του εντέρου, έπειτα από χειρουργική επέμβαση και δύο καρδιακές ανακοπές.

Ο θάνατός της προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο και ενίσχυσε τις θεωρίες περί «κατάρας του Poltergeist», καθώς τρεις ακόμη ηθοποιοί της σειράς ταινιών πέθαναν σε σχετικά νεαρή ηλικία. Πρώτη ήταν η Ντομινίκ Νταν, η οποία υποδύθηκε τη μεγαλύτερη αδελφή της Κάρολ Αν, Ντάνα Φρίλινγκ. Η συμμετοχή της στο «Poltergeist» αποτέλεσε το μεγάλο βήμα της καριέρας της και ακολούθησε πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία γουέστερν «The Shadow Riders». Ωστόσο, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η 22χρονη βρισκόταν στο σπίτι της στο Δυτικό Χόλιγουντ όταν ξέσπασε καβγάς με τον πρώην σύντροφό της, Τζον Τόμας Σουίνι. Εκείνος της επιτέθηκε, τη στραγγάλισε και την άφησε σε κώμα. Η Ντομινίκ Νταν πέθανε πέντε ημέρες αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου 1982.

Η Ντομινίκ Νταν

Η δεύτερη τραγωδία σημειώθηκε το 1985 με τον θάνατο του Τζούλιαν Μπεκ, ο οποίος υποδύθηκε τον ηγέτη της αποκαλυπτικής αίρεσης, αιδεσιμότατο Χένρι Κέιν, στο «Poltergeist II». Εκτός από την υποκριτική, είχε σημαντική παρουσία στη σκηνοθεσία θεάτρου και την ποίηση. Συνίδρυσε το Living Theatre και συμμετείχε σε διάφορες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και ένα επεισόδιο της σειράς «Miami Vice». Το 1983 διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου και πέθανε δύο χρόνια αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου 1985, σε ηλικία 60 ετών, πριν από την κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας του franchise. Το 2004 εισήχθη μετά θάνατον στο American Theater Hall of Fame.

Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε ο θάνατος του Γουίλιαμ Σάμπσον, επίσης μέλους του καστ του «Poltergeist II», σε ηλικία 53 ετών, από νεφρική ανεπάρκεια έπειτα από μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων. Ο Σάμπσον είχε εργαστεί επί δύο δεκαετίες ως επαγγελματίας ροντέο πριν επιλεγεί για την ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου» στον ρόλο του Τσιφ Μπρόμντεν. Στη συνέχεια εμφανίστηκε στα «The Outlaw Josey Wales», «Fish Hawk» και «The White Buffalo», ενώ στο «Poltergeist II: The Other Side» υποδύθηκε τον Τέιλορ, τον άνθρωπο της ιατρικής. Ο ηθοποιός, μέλος του έθνους Μασκόγκι, έπασχε από σκληρόδερμα, μια χρόνια εκφυλιστική ασθένεια που επηρέαζε την καρδιά, τους πνεύμονες και το δέρμα. Κατέληξε από μετεγχειρητική νεφρική ανεπάρκεια μετά τη μεταμόσχευση.

Οι θάνατοι των τεσσάρων ηθοποιών μέσα σε λίγα χρόνια οδήγησαν στην εμφάνιση φημών για την «κατάρα του Poltergeist», μια θεωρία που σύμφωνα με τους υποστηρικτές της ξεκίνησε λίγο μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος η μητέρα της Χέδερ Ο’Ρουρκ απέρριψε τον αστικό αυτό μύθο, υποστηρίζοντας ότι επισκιάζει την αλήθεια και τη μνήμη της κόρης της. Σε δηλώσεις της στη Daily Mail τον Μάρτιο ανέφερε: «Ελπίζω οι άνθρωποι να τη θυμούνται για το ταλέντο που είχε και για το είδος του ανθρώπου που ήταν. Ήταν καλός άνθρωπος, νοιαζόταν για τους άλλους και ελπίζω ότι με τον καιρό θα τη θυμούνται για όσα κατάφερε στη σύντομη ζωή της».

Η Χέδερ Ο’Ρουρκ

Οι αναφορές περί «κατάρας» δεν περιορίζονται στο «Poltergeist». Ο Τζόναθαν Μπράντις ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο και πέρασε στην υποκριτική σε νεαρή ηλικία. Το 1990, σε ηλικία 14 ετών, συμμετείχε στην τηλεοπτική μεταφορά του «It», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ. Ακολούθησαν ρόλοι στα «The NeverEnding Story II: The Next Chapter» και «seaQuest DSV». Στο απόγειο της δημοτικότητάς του λάμβανε περίπου 4.000 επιστολές θαυμαστών την εβδομάδα, όμως στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η καριέρα του είχε παρουσιάσει κάμψη. Μετά τη σημαντική περικοπή του ρόλου του στην ταινία «Hart’s War», την οποία θεωρούσε ευκαιρία επιστροφής, φέρεται να βυθίστηκε στην κατάθλιψη και να εξέφραζε σκέψεις αυτοκτονίας. Βρέθηκε απαγχονισμένος από φίλους του στις 11 Νοεμβρίου 2003 και πέθανε την επόμενη ημέρα σε ηλικία 27 ετών.

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό συνδέθηκε με τον Μπράντον Λι, γιο του Μπρους Λι, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της μοναδικής ταινίας τρόμου στην οποία συμμετείχε. Ο ηθοποιός ήταν 28 ετών όταν τραυματίστηκε θανάσιμα στα γυρίσματα του «The Crow», όπου είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τις ανάγκες σκηνής χρησιμοποιήθηκε πραγματικό περίστροφο και ένας ηθοποιός πυροβόλησε θεωρώντας ότι το όπλο ήταν γεμάτο μόνο με άσφαιρα. Ωστόσο, ένα τμήμα ψεύτικου φυσιγγίου είχε παραμείνει στην κάννη από προηγούμενη λήψη και χτύπησε τον Μπράντον Λι με δύναμη αντίστοιχη πραγματικής σφαίρας. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, χωρίς όμως να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Ο θάνατός του, τον Μάρτιο του 1993, θεωρείται ένα από τα πιο τραγικά περιστατικά στην ιστορία των κινηματογραφικών γυρισμάτων και οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας.

Ανάμεσα στις πιο τραγικές περιπτώσεις συγκαταλέγεται και εκείνη της μικρής Τζούντιθ Μπάρσι, η οποία συμμετείχε στην ταινία «Jaws: The Revenge» το 1987. Είχε προηγουμένως εμφανιστεί σε διαφημίσεις και είχε χαρίσει τη φωνή της σε χαρακτήρες όπως η Ντάκι στο «The Land Before Time» και η Αν-Μαρί στο «All Dogs Go To Heaven», ταινίες που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό της. Το 1988, η δεκάχρονη Τζούντιθ και η μητέρα της δολοφονήθηκαν από τον πατέρα της, Γιόζεφ Μπάρσι, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της ήταν αλκοολικός και κακοποιητικός, απειλώντας επανειλημμένα να σκοτώσει τη σύζυγο και την κόρη του. Η μητέρα της, Μαρία, είχε εκμυστηρευθεί σε φίλους της ότι ήθελε να εγκαταλείψει τον σύζυγό της και να πάρει διαζύγιο, αλλά φοβόταν να το κάνει. Πριν από τα γυρίσματα της ταινίας «Jaws», ο Γιόζεφ Μπάρσι είχε βάλει μαχαίρι στον λαιμό της κόρης του και είχε απειλήσει ξανά ότι θα τη σκοτώσει. Το πρωί της 28ης Ιουλίου 1988, ένας γείτονας άκουσε πυροβολισμό και ειδοποίησε την αστυνομία. Η Μαρία βρέθηκε στον διάδρομο του σπιτιού, ενώ η Τζούντιθ εντοπίστηκε νεκρή στο κρεβάτι της, πριν ο πατέρας της στρέψει το όπλο στον εαυτό του.