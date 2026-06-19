Με το Μετάλλιο της Τιμής τιμήθηκαν την Πέμπτη τρεις βετεράνοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ηρωικές πράξεις στο Βιετνάμ και το Αφγανιστάν.
Η ανώτατη στρατιωτική διάκριση των ΗΠΑ απονεμήθηκε στον ταγματάρχη των Πεζοναυτών, Τζέιμς Κέιπερς Τζούνιορ, και στον ταγματάρχη του Στρατού, Νίκολας Ντόκερι, ενώ μεταθανάτια τιμήθηκε και ο συνταγματάρχης των Πεζοναυτών, Τζον Γ. Ρίπλεϊ, ο οποίος απεβίωσε το 2008.
Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τους τρεις παρασημοφορηθέντες, λέγοντας: «Αυτοί είναι σπουδαίοι άνδρες, σπουδαίοι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε και δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ, μα ποτέ».
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να δυσκολεύεται στιγμιαία κατά την τοποθέτηση και το δέσιμο του μεταλλίου στον Ντόκερι, δένοντάς το τελικά… κόμπο.
Trump spectacularly failed his latest cognitive test pic.twitter.com/HnzmXr3TDC— Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2026